柴焕波

纳提什瓦神殿遗址全景。

柴焕波供图

纳提什瓦遗址出土陶器。

柴焕波供图

在新版《孟加拉国史》（第一卷）中，有一个章节介绍历史古都毗诃罗普尔（现为孟什甘杰县），其中公布了中国与孟加拉国联合考古的发现和研究成果。毗诃罗普尔是孟加拉高僧、中孟文化交流先行者阿底峡的故乡。在中孟两国考古人员的共同努力下，阿底峡生活的历史环境逐渐清晰。

中孟友谊的一段佳话

孟加拉国位于南亚次大陆的东北部，是我国在南亚的友好邻邦、“一带一路”沿线的重要国家，与古老的“南方丝绸之路”有着不解之缘。中国和孟加拉国有着悠久的交往史，东晋时期的法显、唐朝的玄奘等高僧都曾到访过如今的孟加拉国。明代以后，两国交流迎来高峰，中国对外交往的文献中时常提及的“朋加剌”“榜葛剌”等，就是指今天的孟加拉地区。明政府还在孟加拉地区的吉大港设立官厂，成为郑和船队的基地。

毗诃罗普尔古城位于首都达卡东南约34公里的孟什甘杰县，处于恒河和贾木纳河交汇之地，是旃陀罗、跋摩和犀那三个王朝的都城所在，也是佛教大师阿底峡的出生地。1040年，阿底峡以59岁高龄翻越雪山崇岭，应邀前往西藏传播佛学，圆寂后安葬在拉萨附近的聂塘寺。1978年，阿底峡的部分遗骨被迎奉回孟加拉国，现存放于首都达卡的法王寺内。2017年，作为中孟友好交流年的重要内容，阿底峡纪念堂在纳提什瓦遗址附近正式竣工。阿底峡的故事，承载着中孟友谊的一段佳话。

阿底峡的藏族弟子那措·崔臣杰瓦曾这样描写师父的故乡：“东方萨霍尔殊胜地，坐落一座大城镇，名叫毗诃罗普尔，城中便是大王殿，宫殿辉煌宽又广，人称金色胜幢宫。”长期以来，毗诃罗普尔古城一带经常出土佛教和印度教的石雕、砖雕、铭文、铜币等珍贵文物，当地村民在开挖池塘和房屋地基时，也时常发现古代的砖墙和遗物。

2010年，孟加拉国发起了古城的考古工作，发现了密集的古砖，但受限于资金和技术，发掘一直未有大的进展。鉴于毗诃罗普尔与阿底峡以及中孟文明交流的渊源，孟方希望得到中国的援助。中国政府积极回应，这也成为中国与南亚次大陆国家间的首度考古协作。在中国驻孟大使馆的精心安排下，从2014年至2019年，湖南省文物考古研究所团队前后6次赴孟加拉国，对毗诃罗普尔古城内的纳提什瓦遗址进行了大规模的考古发掘，发掘面积6000多平方米，取得了重大成果。

用双手触摸古老的时代

“恒河之沙第一锄如何挥下去？怎么挖？”合作刚刚开始，中孟两国考古团队就发生了理念上的碰撞。孟加拉国考古学家主要采用欧洲普遍的发掘方法，强调按深度和平面位置记录遗迹。而在中国，地层学经过长期的实践，已经非常纯熟，尤其是对于土遗址的地层判断和遗迹处理具有很大优势。我们很耐心地同孟方考古人员沟通，详细讲解中国方法的优势，最终赢得了孟方团队的支持。

纳提什瓦遗址的第一期遗存是一座大乘佛教寺院，一组庞大的塔院和僧院的综合体，其中塔院包括四座佛塔、带有居住和储藏功能的公共房屋、主干道和位于佛塔周围的广场；僧院位于寺院的边缘，包括若干座僧舍和经多次修缮的食堂建筑、浴室和排水沟。一道曲折隔墙将塔院与僧院分隔开来，年代约在公元8至10世纪。

第二期遗存是一座“十字形中心神殿”，中心是八边形的实心塔基，四面各对着一个柱厅，四个柱厅在平面上呈十字形，所以又被称为“曼陀罗”建筑。这是金刚乘对于世界结构的想象，具体化为寺院建筑的形式，年代在公元10至12世纪。这个规模庞大、具有不同功能的佛教遗址，正好与文献中的都城相匹配，一个湮没已久的神秘古城，就这样从文献和传说中走向公众视野。

我漫步在空旷的遗址上，微风在狭窄的柱塔间穿梭，佛塔、墙基、道路、灯孔等呈现着古寺的真实形貌。

纳提什瓦遗址所保存的两个时期的建筑遗存，提供了南亚次大陆公元8至12世纪佛教建筑变迁的珍贵资料。遗址中出土了大量的陶器，具有明确的地层关系，初步建立了陶器年代学序列，填补了孟加拉国在该领域的空白。我们还从各个地层中发现了不少中国瓷片，年代跨度从唐宋到明清，有青瓷、白瓷、青花瓷等种类，生动呈现了中孟在漫长历史长河中的密切往来。

这一考古发现在孟加拉国引起轰动，20多家媒体持续报道了这项考古发掘。新版《孟加拉国史》（第一卷）收录了中孟考古队撰写的“毗诃罗普尔”章节，成为人文科学最前沿的成果；中英文考古报告《纳提什瓦》一书也已在两国同步发行。这个项目还获得中国社科院2019年度国外考古新发现奖。

纳提什瓦遗址的体量十分壮观，具有强烈的视觉冲击力和旅游开发潜力。目前，中孟相关部门正在积极筹划考古遗址公园建设，以增进当地的民生福祉，这将成为中孟友谊的又一标志。

生命中的难忘经历

孟加拉国大部分地区属亚热带季风性气候，湿热多雨多蚊虫，加之考古工地离城市远，水电线路老化，经常停水停电。尽管考古队员有长期野外考古的历练，很能吃苦，但生活上还是遇到很多挑战。

孟加拉国分旱季、雨季，野外考古只能在旱季进行。这段时间十分宝贵，考古工作者们除了吃饭、睡觉，其余时间都一心扑在工作上，每天野外工作时间超过10个小时。大家顶着炎热的天气，用长衣长裤“武装”自己，避免因遭蚊虫叮咬而感染登革热。雨季来临，我们便在又热又潮的环境里进行室内整理。对于这样艰苦的工作条件，大家从未有过怨言，每项计划都能如期完成，这种工作精神也赢得了孟加拉国同行的尊敬。

每当我提着行李返回考古营地，我们的房间总是被打扫得一尘不染，此时，一股暖流涌起，如同回家。在工地上，与孟加拉国同事一一握手、拥抱，气氛立即欢快起来，心思也会变得单纯，这是职业考古人的幸福时刻。

素非教授是孟加拉国著名的考古学家，任联合考古队孟方领队。每次出行，他总是为我准备一大袋当地音乐光盘，并用油性笔细心地标出曲名。我们一同欣赏那些动人的音乐，遇到泰戈尔作的曲子，素非教授都会特别提示我。

野外探访途中，我们经常得到军警的沿途护卫。素非教授说，你们在为人类工作，是我们国家的贵宾，应该受到这样的保护。孟加拉国警官对中国人的友好发自内心，他们的专业素质和对我们生命安全的珍视，让我永远心存感激。

在孟加拉国工作了这么长时间，乡村的阴晴雨晦、一锄一铲的枯燥工作、刻板日常中的灵光乍现，皆成为生命中的殊胜因缘。几年来，我和我的孟加拉国同事们从陌生到熟悉，在工作中建立了深厚的情谊。纳提什瓦这个小村，也成为我事业和人生的一部分。

（作者为湖南省文物考古研究所研究员、孟加拉国毗诃罗普尔古城考古发掘中方领队）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 16 版）

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