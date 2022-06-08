本报记者 张慧中

当前，多国廉价航空公司加快步伐摆脱疫情冲击。欧洲廉价航空公司瑞安航空近日发布的数据显示，2022财年（2021年4月至2022年3月），该公司累计运送乘客9710万人次，同比增长253%，实现营收48亿欧元，同比增长193%，亏损额较上一财年减少6.6亿欧元。瑞安公司预计2023财年客运量将增至1.65亿人次，并计划在未来两年内将企业净债务降至零。

德国廉价航空公司欧洲之翼预计2022年有望迎来强势复苏，并计划于年内增加约750个新的飞行员和客舱服务岗位。

马来西亚廉价航空公司亚洲航空、英国廉价航空公司易捷航空等纷纷通过优惠价格政策、新增航线等方式，吸引了更多有着刚性和休闲需求的旅客，客运市场显著恢复，加快了扭亏步伐。

业内人士分析，相比传统航空公司，廉价航空公司专注于短途航班，在疫情限制措施及政策不确定性叠加的情况下，短途飞行对许多旅客更具吸引力。疫情带来的不确定性也让众多旅客不愿意在航班上花费更多开销，这契合了廉价航空更具竞争力的经营模式。

为应对疫情冲击，全球廉价航空公司积极采取各种措施自救。例如，瑞安航空与飞机供应商、机场等重新谈判，以降低飞机购买或租用价格，减少税收和机场服务费用等，从而削减运营成本。瑞安航空还积极推出机票“买一赠一”活动，效果明显。

业界普遍预计，廉价航空公司凭借自身优势有望比传统航空公司更快摆脱亏损状态。全球旅行数据提供商OAG的最新研究发现，疫情期间，一些廉价航空公司仍在欧洲、东南亚及中东等地区不断增加运力。匈牙利维兹航空于2019年成立子公司阿布扎比维兹航空。疫情期间，该公司逆势扩张，在2021年12月宣布，将开通哈萨克斯坦阿拉木图和阿联酋阿布扎比之间的新航线；2022年1月又宣布将开通至哈萨克斯坦努尔苏丹、亚美尼亚埃里温以及俄罗斯克拉斯诺达尔的三条新航线。

相关统计还显示，瑞安航空、美国西南航空公司等全球十大廉价航空公司截至今年2月订购的新飞机总数达到2451架，而全球前十大传统航空公司订购的新飞机总数则为1672架。

（本报柏林6月7日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 15 版）

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