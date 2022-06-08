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新加坡接待国际游客数大幅增加

本报记者  刘  慧
2022年06月08日05:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　新加坡旅游局发布的数据显示，4月份到访新加坡的国际游客达29.4万人次，较1月份的5.7万人次大幅增加。疫情防控期间，樟宜机场的客流量在3月份首次突破100万人次，达到114万人次，比去年同期增加约6倍；4月份客流量比3月份增加一倍多，接近疫情前水平的40%。

　　酒店预订量也出现显著增长。自4月初以来，国际酒店集团雅高集团在新加坡的酒店预订量平均每周增长20%，是1月份预订量的5倍。千禧酒店及度假村集团旗下酒店的休闲旅客预订量增加了约15%。

　　为推动旅游业加快复苏，新加坡政府采取了一系列措施。4月初，新加坡政府宣布将拨付近5亿新元（1新元约合4.85元人民币）用于振兴旅游业，包括吸引国际游客、支持旅游业者开发新产品等。新加坡旅游局计划在澳大利亚、印度、印度尼西亚等国做旅游推介，并推出新的奖励计划，为旅客提供更多免费畅游的机会。政府还启动了旅游业可持续发展计划，为从业者提供资源，鼓励创新发展。

　　针对国内游客，新加坡政府在2020年推出了“重新探索新加坡”旅游消费券计划，18岁及以上的新加坡公民可领取100新元的消费券，用于购买旅游产品。该计划启动以来，已带来近3亿新元的预订和交易额以及1亿新元的相关支出。

　　新加坡旅游局局长陈建隆表示，新加坡必须采取措施突出特色，包括策划、开发以可持续发展和健康为重点的景点及活动，并巩固新加坡作为商务旅游枢纽的地位。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月08日 15 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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