人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

世界电信发展大会呼吁缩小全球数字鸿沟

2022年06月08日05:03 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社基加利6月6日电  （记者吉莉）第八届世界电信发展大会6日在卢旺达首都基加利开幕。与会代表呼吁国际社会加强协调，共同努力缩小全球数字鸿沟。

　　国际电信联盟秘书长赵厚麟在开幕式上说，目前全球有近50亿人可以上网，人类取得了很大进步，但仍有近30亿人未实现“联网”，其中大多数人来自发展中国家和贫困农村地区。

　　他说：“我们有义务让无法上网的人‘联网’，推动实现以联合国可持续发展目标为中心的新技术发展。”

　　联合国秘书长古特雷斯在开幕式视频讲话中说，在致力实现可持续发展目标的过程中，人们遭遇了一些挫折，数字技术在帮助应对这些挫折方面潜力巨大，但同时面临的挑战也是巨大的。

　　卢旺达总统卡加梅在讲话中说，在卢旺达和世界各地，新冠肺炎疫情加速了数字技术发展，但挑战依然存在，有些国家虽然接入了高速互联网，但仍未能跟上一些行业快节奏的数字化转型。要塑造数字经济未来并确保不让任何人掉队，所有人需要共同努力，并为弱势群体提供数字技能培训。

　　本届世界电信发展大会于6日至16日举行。这是该国际大会首次在非洲大陆举办，来自100多个国家和地区的代表共上千人参会。他们将讨论创新发展的新方法、互联互通的新合作模式以及实现可持续发展目标的数字解决方案。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月08日 15 版）
(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部