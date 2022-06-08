苏晓湖

近日，世界卫生组织表示，4月5日至5月26日期间，已有33个国家报告了650例病因不明的儿童肝炎病例。世卫组织暂时将这一疾病的全球风险定为中级。从数据看，美国是目前全球不明原因儿童肝炎病例最多的国家之一。美国疾病控制和预防中心5月18日表示，与5月初报告的数量相比，确诊病例在短短10多天内已增长近七成。该机构正在调查自去年10月出现的病例，其中很多病例并非新确诊的，而是最近才报告上来的。

关于该不明病因儿童肝炎，世卫组织发布的最新信息包括：引起该严重急性肝炎的原因仍然未知、各国对该疾病的监测有限、病原体的传播方式尚未确定、目前可得的流行病学信息有限等。虽然目前未知的情况还很多，但是经过两年多来新冠肺炎疫情防控的考验，国际社会在应对此类公共卫生事件上应保持合作，加强监测，做好预防应对。

一方面要抓住从源头控制疾病传播的关键时机，尽快确定该不明病因肝炎的源头。只有找到致病病毒来源，确定其传播路径，才能有效防范应对。新冠肺炎疫情暴发以后，世卫组织成立了由资深专家组成的“新型病原体起源国际科学咨询小组”，调查包括新冠病毒在内的新型病原体的起源。针对不明病因肝炎，国际卫生机构、专家等可尽早与相关国家开展溯源合作并进行研判，帮助各国各地区做好防范，预防传染病发展成大流行病。

另一方面要建立系统严格的早期监测与疾病防控机制。目前不明病因肝炎迅速蔓延，不少国家包括一些拥有先进医疗技术的发达国家在开展监测、设立防控屏障等方面尚缺乏有效措施。从新冠肺炎到不明病因肝炎、猴痘多地暴发，未来的传染病既可能来源于人类从未见过的病原体，也可能是已知传染病因不明原因出现非常规暴发。各国共同的迅速预防与及时控制仍将是关键。

国际社会需要进一步认识到新冠肺炎疫情的长期持续会带来更多未知影响。虽然不明病因肝炎的源头尚未确定，但有专家近日在国际医学权威期刊刊文称，不明病因肝炎可能与新冠病毒超抗原介导的免疫激活有关，并因合并感染腺病毒而诱发。传染病大流行持续的时间越长，未知因素可能越多。因此，在疫情防控上“躺平”“完全放开”，可能带来更深远的未知影响。新冠肺炎疫情暴发以来，病毒不断变异。很多新冠肺炎确诊患者在康复之后又出现了“长新冠”——新冠长期后遗症。面对新型传染病的暴发与流行，尽早控制、尽早结束，才是最安全的选择。

病毒没有国界，人类命运休戚与共。预防传染病大流行，仅靠一个国家是不可能做到的，更不应“污名化”任何一个出现某种疫情的国家与地区。面对全人类的共同挑战，国际社会应通力合作、积极应对，全力保障各国人民的生命安全和身体健康。

（作者为国际问题观察员）

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 15 版）

(责编：袁勃、牛镛)