本报记者 李志伟

在美国得克萨斯州南部尤瓦尔迪市北郊的出城道路旁边，有一个名叫“绿洲内陆”的户外用品和狩猎用品商店。走进商店， 开放式的大厅里有许多餐桌，人们在这里可以品尝烧烤等美食。在大厅的另一侧，步枪在靠墙的货架上方一字排开，下方的置物架上则装满了各种型号的子弹。

据报道，罗布小学惨案的嫌犯——18岁的高中生萨尔瓦多·拉莫斯就是在这家商店的枪支柜台购买了枪支和弹药，然后发动了校园袭击。

美国联邦参议员——

“21岁以下的人购买啤酒都是违法的，但购买攻击性武器却是合法的，这毫无道理”

5月16日，拉莫斯刚满18岁。当地官员称，买枪是拉莫斯在18岁之后做的第一件事，“他获得这些武器没有遇到任何阻碍”。拉莫斯于5月17日和20日“合法购买了”两支步枪，于18日购买了375发子弹。24日，他在罗布小学疯狂开枪，导致19名儿童、2名教师死亡。社交媒体记录显示，拉莫斯对发起这次袭击蓄谋已久。

在美国，购买枪支十分容易，就像吃饭、购物一样平常。像“绿洲内陆”商店这样的地方数不胜数。这家商店网站显示，该店的经营业务覆盖餐饮、钓鱼装备、枪支弹药等。按照得州州参议员约翰·惠特迈尔的说法，拉莫斯购枪的“绿洲内陆”商店是“联邦枪支授权销售商”。

《得州论坛报》网站指出，枪手拉莫斯在过完18岁生日的几天后就能买到两支AR15自动步枪，这一事实凸显出美国人购买突击步枪比购买手枪容易得多。根据联邦法律，从有执照的经销商那里购买手枪的美国人必须年满21岁，而根据得州法律，年满18周岁就可以购买步枪。这源于美国宪法第二修正案的规定：“管理良好的民兵是保障自由州的安全所必需，人民持有和携带武器的权利不得侵犯。”

美国联邦参议员黛安娜·范斯坦不久前提出了一项联邦法案，提议将购买攻击性武器的最低年龄从18岁提高到21岁，然而该法案在议会遭到巨大政治阻力。她说：“21岁以下的人购买啤酒都是违法的，但购买攻击性武器却是合法的，这毫无道理。”

美国“公开秘密”网站——

“美国全国步枪协会是美国影响力最大的游说组织之一”

长期以来，美国形成了根深蒂固的枪支文化。虽然各州枪支管制的规定不同，但所有州政府都不禁止民众购买武器。根据“得州枪支经验”网站介绍，在购枪时，人们需要携带政府颁发的身份证明，填写联邦枪支交易记录。然后，枪支经销商现场进行所谓的“背景调查”，人们就可以买枪了。如果人们拥有持枪许可证，背景调查这一步可以忽略。

在美国许多州，人们年满21岁可以申请持枪许可证，可以在机场、商场等公共场所合法携带手枪。首次申请者可以在线提交申请，一般完成4到6小时的课堂培训，并通过笔试与熟练的射击演示，在支付数十美元不等的费用后，获得州公共安全局发放的持枪许可证，其获取难度远小于考取驾照。持枪证在很多州甚至可以用作身份证明和选民证明。

罗布小学校园枪击案震惊了美国。更令舆论感到担忧的是，嫌犯获得枪支的途径如此简单，凸显了美国社会枪支泛滥的严峻现实，更暴露了美国在枪支管理方面的重大缺陷与隐患。美国分析人士批评指出，校园枪击案造成的人员损失难以改变美国枪支管制的现状，其根源在于美国政商勾结、选票政治、金钱至上等顽疾。

来自尤瓦尔迪的得州州参议员罗兰·古特雷斯说：“这里发生的事情是不对的！在得州掌权的政客一直在听美国全国步枪协会的话。”美国“公开秘密”网站揭露了一些美国政客与美国全国步枪协会之间的金钱关系：美国全国步枪协会分别在2016年和2020年向美国大选投入5440万美元、2900万美元的资金支持。“美国全国步枪协会是美国影响力最大的游说组织之一”。据报道，美国前总统特朗普5月27日还参加了该组织在休斯敦举行的年会。

美国全国步枪协会在其网站上称，自1903年以来，该协会便面向青少年“推广射击运动”。青少年射击项目种类繁多，包括竞赛、奖项和奖金、培训和安全课程、奖学金等，“帮助灌输枪支文化”。此外，枪支行业还利用射击类游戏推动步枪销售。《华盛顿邮报》指出，枪手拉莫斯是一款第一人称射击网络游戏的狂热爱好者。美国前枪支行业高官瑞安·巴斯表示，随着第一人称射击游戏的兴起，视频游戏已经成为枪支行业策划营销的重点领域。通过在电影或视频游戏中植入攻击性武器广告，枪支产业吸引了更多年轻购买者。

美国Axios新闻网站6月6日报道，在美国最近持续发生一系列大规模枪击事件之际，最新民调显示，70％的美国人认为制定新的枪支管制法律应该优先于保护枪支所有权，超过一半的学生家长表示，他们的孩子在罗布小学校园枪击案发生后感到害怕和悲伤。

《纽约时报》——

“连儿童都不愿保护，美国算什么文明国家？”

美国《沙龙》新闻网站6月6日评论说，美国大规模枪击事件已经威胁到全社会的安全，枪支暴力看起来似乎带有美国西部片的色彩，但它真实发生在21世纪的美国大城市，考虑到武器先进性与人口密集程度，带来的伤害只会更大。

美国枪支管理面临极大的阻碍，严格控枪的提议陷入美国两党斗争的僵局中，很多美国政客甚至呼吁进一步放松枪支管制措施。得州州长阿博特将罗布小学惨案归咎于拉莫斯的精神健康问题，而不是他能够轻易地获得军用级武器。阿博特称，18岁的年轻人可以购买攻击步枪在得州已有60多年的历史。去年，阿博特签署了一项法案让买枪更为容易，民众可以在没有执照或不经训练的情况下合法携带手枪。

美国《今日心理学》杂志网站6月6日报道，今年迄今为止，全美共发生27起校园枪击事件，枪支暴力对儿童的影响是多方面的，直接接触暴力的儿童更容易产生焦虑、抑郁、自杀倾向、创伤等心理问题。更重要的是，他们容易变得更暴力，更有可能携带枪支。

《纽约时报》指出，今年前145天，美国至少发生了213起大规模枪击事件，孩子们早已习惯了参加枪击案模拟演习，并背着防弹背包去上学。“连儿童都不愿保护，美国算什么文明国家？”《纽约时报》一篇署名文章批评说：“美国最大的耻辱是，再多的愤怒都无法改变美国与枪支的关系。”文章作者、美国作家罗克珊·盖伊直言，在美国，“政策被卖给出价最高的金主，这一切都不会改变”。

美国全国公共广播电台指出：“美国在保护儿童免受枪支暴力侵害方面尤为糟糕。”报道说，罗布小学惨案再次无情地提醒人们：在平民拥有近4亿枪支的美国，儿童死于枪支暴力的可能性比其他任何高收入国家都要高。法国前驻美国大使热拉尔·阿罗批评说，枪支暴力是疯狂行为，在美国目前政治环境下“没有任何改善前景”，“什么都不会发生，将会有更多的杀戮”。

（本报华盛顿6月7日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 15 版）

(责编：袁勃、牛镛)