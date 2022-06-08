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外交部发言人——

在各方达成共识之前美英澳不应开展核潜艇合作

2022年06月08日04:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月7日电  （记者李欣怡）针对国际原子能机构日前召开理事会，第三次决定以正式议题形式讨论美英澳核潜艇合作问题一事，外交部发言人赵立坚7日在例行记者会上回答提问时表示，美英澳应切实履行核不扩散义务，支持而不是阻挠政府间讨论进程，在各方达成共识之前不应开展核潜艇合作。

　　赵立坚说，在中方主张下，国际原子能机构理事会第三次以协商一致方式决定设置单独的正式议题，专门讨论“美英澳核潜艇合作所涉核材料转让及其保障监督等影响《不扩散核武器条约》各方面的问题”。这充分反映国际社会对三国核潜艇合作所涉武器级核材料转让问题的高度关注和严重关切。

　　赵立坚说，中方多次强调，美英澳核潜艇合作构成严重核扩散风险，冲击国际核不扩散体系，加剧军备竞赛，破坏地区和平稳定。三国核潜艇合作涉及的保障监督问题对国际核不扩散体系有重要影响，关乎机构所有成员国利益，应由机构所有成员国共同讨论决定。美英澳应切实履行核不扩散义务，支持而不是阻挠上述政府间讨论进程，在各方达成共识之前不应开展核潜艇合作。

　　“中方呼吁机构所有成员国支持并积极参与机构关于三国核潜艇合作的讨论，共同捍卫以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系，维护国际和平与安全。”他说。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月08日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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