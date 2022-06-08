刘大耕

中国一直积极参与国际农业合作，有力支持广大发展中国家农业和农村发展。中国政府向东帝汶提供粮食援助是雪中送炭的义举，体现出中国助力应对粮食安全挑战、推动构建人类命运共同体的不懈努力

粮食安全事关人类生存之本，也是落实联合国2030年可持续发展议程的重要内容。中国是南南合作的坚定支持者，一直积极参与国际农业合作。通过联合国粮农组织、国际农业发展基金和世界粮食计划署等，中国积极为广大发展中国家提供力所能及的支持，携手国际社会共同应对粮食安全挑战。

自2009年中国—联合国粮农组织南南合作信托基金成立以来，中国已累计三期向该信托基金捐资1.3亿美元，帮助发展中国家开展扶贫、应急以及构建可持续粮食体系等工作。2018年，中国出资1000万美元设立“中国—国际农发基金南南及三方合作基金”，专门支持农村减贫和发展领域的南南经验与技术交流，促进知识分享、能力建设和投资等。这些措施有力支持了广大发展中国家农业和农村发展。

中国长期与世界粮食计划署保持着良好合作关系，双方共同致力于提升全球粮食安全水平。通过2016年世界粮食计划署在华设立的农村发展卓越中心，中国积极推动数字创新和产品开发方面的南南合作，不断与国际社会加强农业生产信息共享、经验交流、技术合作与政策协同，主动分享中国经验和方案。

东帝汶是世界上最年轻的国家之一，面临众多发展挑战。自2018年4月出任世界粮食计划署驻东帝汶代表以来，我有幸见证中国和东帝汶务实合作取得长足发展。中国长期关注东帝汶面临的粮食安全挑战。近年来，中国援东帝汶杂交水稻示范种植、对虾养殖、农业合作产业园、玉米机械化种植、现代粮仓与粮食加工厂、饲料生产与加工、学校营养餐等项目陆续实施。中国与东帝汶的合作给两国人民带来实实在在的利益，是大小国家平等相待、合作共赢的生动写照。

新冠肺炎疫情和2021年洪灾使东帝汶经济雪上加霜。2021年10月，中国政府决定向东帝汶提供营养食物紧急援助，通过南南合作援助基金与世界粮食计划署合作，向东帝汶受新冠肺炎疫情和洪水影响的孕妇和哺乳期妇女提供营养谷物粉，在东帝汶所有13个省区发放。今年5月，中国驻东帝汶大使馆、东帝汶卫生部和世界粮食计划署联合举办营养谷物粉正式交付仪式。在国际粮价持续上涨的背景下，中国政府向东帝汶提供粮食援助是雪中送炭的义举，体现出中国助力应对粮食安全挑战、推动构建人类命运共同体的不懈努力。

中国是多边主义的重要维护者，一直积极推动落实联合国2030年可持续发展议程。2021年，中国提出全球发展倡议，重点推进减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等领域合作，努力推动各国将发展问题上的共识转化为合作行动。全球发展倡议有助于进一步发挥联合国系统的统筹协调功能，推动实现联合国2030年可持续发展目标，为全球粮食安全治理作出积极贡献。

（作者为联合国世界粮食计划署驻东帝汶代表）

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)