新华社努尔苏丹6月7日电（记者张继业）2022年6月7日，国务委员兼外长王毅在努尔苏丹同哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季举行会谈。

王毅说，中哈关系历经30年风雨考验，双方建立永久全面战略伙伴关系，互信和友谊达到前所未有新高度，打造了国与国关系的典范。中哈友谊凝聚着双方几代领导人和两国人民的心血和智慧，值得倍加珍惜。中方始终视哈为高度互信的兄弟邻邦、合作共赢的战略伙伴，愿按照两国元首战略部署，认真总结双边关系30年发展宝贵经验，弘扬传统友谊，增进战略互信，坚定相互支持，做彼此稳定振兴的坚强支撑，共同打造中哈关系下一个黄金30年。

特列乌别尔季热情欢迎王毅到访，表示此访对深化哈中永久全面战略伙伴关系具有重要意义。在两国元首引领下，哈中关系保持高水平发展，哈方视中国为永远邻居和全天候朋友，高度重视两国独一无二的特殊友好关系，始终将对华关系作为哈外交优先方向，对哈中关系未来充满信心。愿以建交30周年为契机，规划好两国战略合作前景，深化双方广泛领域务实合作，为哈中关系发展不断注入新动力。

双方同意推进高质量共建“一带一路”，充分发挥中哈合作委员会、产能与投资合作对话会、地方合作论坛等机制作用，推动两国合作向多元化、深层次和高水平迈进。

双方对两国经贸合作强势复苏展现的强大韧性感到高兴，愿加强产能、投资、能源合作，拓展制造业合作，优先推动社会民生项目在哈落地，助推哈经济结构多元化。挖掘5G、人工智能、绿色能源等高新科技合作新增长点，共建“绿色丝绸之路”、“数字丝绸之路”。

双方将继续提升互联互通水平，打造高效便捷的“钢铁驼队”和“数字化”班列。中哈边境陆地口岸已全部恢复运营，双方将用好联防联控机制，提升过货率。

双方一致同意加强抗疫合作。特列乌别尔季衷心感谢中方对哈抗疫提供的及时重要帮助。双方将推进在哈设立中医药中心，深化传统医学合作。

双方同意推进互设文化中心，开展形式多样的人文交流，增进两国民心相通。

双方同意便利人员往来，就分别在西安和阿克托别互设总领事馆达成一致。哈方表示将把对中国公民入境7天免签待遇延长至14天。

双方同意继续在国际上相互支持，加强区域组织中的协调配合，将充分发挥“中国+中亚五国”合作机制新平台作用，共同推动即将举行的第三次外长会晤取得成功；大力弘扬“上海精神”，维护上合组织稳定发展势头；支持哈方办好今年亚信第六次峰会，共同维护地区安全和发展，防止欧洲乱局在本地区复制；欢迎哈积极参与“金砖+”合作。

双方还就地区局势等共同关心的问题交换了意见。

会谈后，双方共同会见了记者。

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