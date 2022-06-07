新华社北京6月7日电 国务委员王勇同俄罗斯总统驻伏尔加河沿岸联邦区全权代表卡马罗夫7日举行中国长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区地方合作理事会双方主席视频会晤。

双方积极评价“长江－伏尔加河”两地区合作取得的新进展，一致同意要坚持以习近平主席和普京总统达成的重要共识为引领，推动理事会机制为深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系和巩固两国人民世代友好作出新贡献。

王勇表示，在两国元首的战略引领下，“长江－伏尔加河”地区合作克服疫情等不利影响，在经贸、投资、人文等领域合作取得新成果。新形势下，两地区要进一步挖掘合作需求潜力，扩大利益契合点，做强产业园、跨境电商等合作增长极，释放中小企业合作潜能，持续充实人文合作内涵，不断巩固和提升合作水平。

卡马罗夫表示，“伏尔加河－长江”地区经济、技术、教育等领域合作富有成效，为新时代俄中关系增添了助力。俄方愿同中方一道，继续拓展和深化合作交流，推动两地区合作迈上新台阶。

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