新华社北京6月6日电（记者申铖）6日，2022年第二次金砖国家财长和央行行长会议以视频形式举行。会议就今年金砖国家财金合作成果达成共识，并核准通过了《金砖国家财长和央行行长联合声明》。

此次会议由财政部部长刘昆和中国人民银行行长易纲共同主持。会议就宏观经济形势和政策协调、新开发银行、基础设施投资、金砖财金智库网络等议题进行了讨论。

据介绍，会议核准通过的联合声明就金砖国家加强财金合作发出共同声音。联合声明对全球经济出现扰乱状况和金融“碎片化”等风险表示关切，强调全球金融体系应服务所有国家的利益；欢迎加快落实联合国2030年可持续发展议程的举措，以实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

此外，会议推动新开发银行进一步发挥平台作用，维护金砖国家团结、促进金砖国家财金合作。会议还通过了《金砖国家政府和社会资本合作（PPP）推动可持续发展技术报告》，深化金砖国家在基础设施投资和PPP领域的经验交流和知识分享；宣布成立金砖财金智库网络，推动加强金砖国家财金智库研究合作。

刘昆表示，当前疫情持续延宕，世界经济复苏疲软，国际形势复杂严峻，全球发展面临阻碍。金砖国家应加强团结合作，深化沟通协调，共同守护人类生命健康，推动世界经济稳定复苏，共同维护国际经济金融体系稳健运行，推动完善全球经济治理体系和规则。

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