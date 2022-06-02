新华社华盛顿6月1日电（记者熊茂伶）美国联邦储备委员会1日发布的全国经济形势调查报告显示，美国经济持续温和增长，劳动力市场依然供不应求是企业面临的“最大挑战”，其次则是供应链中断。

该报告根据美联储下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”，每年发布八次。报告显示，大多数辖区显示经济略有增长或温和增长，四个辖区显示增长有所放缓。通胀和利率上升导致零售、房地产行业出现疲软。

报告指出，劳动力市场困难是企业面临的最大挑战。所有辖区都认为劳动力市场仍然紧张。美国劳工部1日公布的数据显示，4月份美国职位空缺小幅下降至1140万个，企业招聘人数略降至660万人，表明劳动力市场依然供不应求。

美联储“褐皮书”还显示，工人短缺继续迫使许多企业在产能不足的情况下运营。为了应对劳动力不足的局面，企业继续部署自动化设备，提供更大的岗位灵活性，并提高工资。

在价格方面，大多数辖区指出，价格上涨强劲，尤其是投入价格。两个辖区指出，通胀飙升的趋势正在延续；三个辖区观察到，商品或者服务的价格上涨有所缓和。大约一半辖区指出，很多企业都保持着定价权，将成本转嫁给客户或消费者。然而，超过一半辖区指出，一些客户通过减少批量购买或者用较便宜品牌替代应对涨价。

另外，报告指出，除了劳动力短缺之外，供应链中断、利率上升、通货膨胀、俄乌冲突、新冠疫情（尤其在东北部）造成的影响，都是影响家庭和企业计划的关键问题。八个辖区报告称，企业对未来增长的期望降低了，三个辖区的企业明确表达了对经济衰退的担忧。

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