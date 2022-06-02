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联合国秘书长呼吁迅速应对俄乌冲突可能引发的粮食危机

2022年06月02日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社斯德哥尔摩6月1日电（记者和苗）联合国秘书长古特雷斯1日在瑞典首都斯德哥尔摩呼吁国际社会采取迅速果断的行动，以应对俄乌冲突可能引发的粮食危机。

　　古特雷斯当天访问瑞典并与瑞典首相安德松会晤。古特雷斯在随后与安德松举行的联合新闻发布会上表示，如果乌克兰、俄罗斯的粮食和化肥不能重新进入国际市场，那么粮食安全问题就没有有效的解决方案。他将继续尽一切努力推动通过对话结束俄乌冲突。古特雷斯同时呼吁国际社会采取迅速果断的行动，以应对冲突可能引发的粮食危机，尤其是影响发展中国家的粮食危机。

　　安德松表示，目前全球面临众多且紧迫的挑战，联合国在应对这些全球危机和挑战方面比以往任何时候都更为重要。

　　古特雷斯5月初在塞内加尔访问时曾指出，俄乌冲突对发展中国家的经济产生巨大影响，加剧了整个非洲的粮食、能源和金融“三重危机”。

　　据联合国粮食及农业组织统计，俄乌分别是世界最大和第五大小麦出口国。两国合计分别占全球大麦、小麦和玉米供应的19%、14%和4%，占全球谷物出口量的三分之一以上。市场人士预计，俄乌冲突可能导致乌克兰当季粮食减产超过50%。俄罗斯是全球主要化肥生产国，占全球总产量的13%。俄化肥出口因美方制裁受限，导致全球化肥价格大涨，巴西、美国等农业大国的农户被迫减少化肥用量，可能因此影响未来收成。

(责编：于洋、贾文婷)

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