人民网华盛顿6月1日电 （记者李志伟）当地时间5月31日，中国驻美国大使秦刚访问美国得克萨斯州达拉斯市加兰高中，与当地教育官员、各中小学校长会面，并与在校学生交流互动。

秦刚表示，过去40多年来中美交往与合作不仅推动了两个国家的经济社会发展，也为世界的和平发展繁荣作出了重要贡献。遗憾的是，过去几年中美关系遇到了前所未有的困难，误解误判导致双方信任度下降，而造成这些误解误判的一个重要原因，就是现在美国很少有人精通中文和中国文化。

秦刚指出，美国一些“中国问题专家”不懂中文，更不懂中国，他们看到的关于中国的信息基本上都是二手的，甚至是虚假信息，并基于此给出所谓的看法和建议。“想要中美关系长期健康稳定发展，想要美制定正确的对华政策，美国需要有一大批精通中文、懂中国的人。美国的年轻人是中美关系的接班人，我鼓励你们也要像中国年轻人学习英语那样去学习中文。”

秦刚说，语言决定沟通，沟通决定了解和信任，了解和信任决定双边关系。语言学习对于中美相互了解和信任十分重要。希望更多的中美学生能够一起学习、一起成长，成为彼此未来事业发展的好伙伴，也为促进两国关系作出自己的贡献。

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