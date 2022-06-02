本报记者 贾平凡

1月24日，在斐济首都苏瓦的渔船码头，运送中国政府援助汤加救灾物资的中水集团公司渔船准备起航。

新华社记者 张永兴摄

5月26日至6月4日，中国国务委员兼外长王毅应邀到访多个南太平洋岛国和东帝汶，并主持召开第二次中国—太平洋岛国外长会。

自20世纪70年代建立外交关系以来，中国同太平洋岛国交流合作不断拓宽，涵盖了贸易投资、海洋环境、防灾减灾、减贫扶贫、医疗卫生、教育、旅游、文化、体育、地方等20多个领域。王毅此次应邀访问太平洋岛国，被视作中国致力于同相关各国增进互信、凝聚共识、扩大合作、深化友谊的又一体现。分析认为，中国同太平洋岛国关系已进入快速发展的新阶段。

深化关系 推动务实合作

中国外交部5月24日发布的消息显示，5月26日至6月4日，王毅将对所罗门群岛、基里巴斯、萨摩亚、斐济、汤加、瓦努阿图、巴布亚新几内亚、东帝汶等八国进行正式访问，对密克罗尼西亚联邦进行“云访问”，同库克群岛总理兼外长、纽埃总理兼外长举行视频会晤，并在斐济主持召开第二次中国—太平洋岛国外长会。

“此次访问通过实地访问和线上互动的形式，实现了中国在太平洋地区的十个建交国的‘全覆盖’，意义重大。”中国现代国际关系研究院副研究员田京灵对本报表示，2018年，中国领导人同太平洋岛国领导人集体会晤，一致同意将双方关系提升为相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，开启了中国同太平洋岛国关系的新篇章。近年来，双方关系获得了前所未有的发展，给地区人民带来了实实在在的实惠，也为南南合作树立了典范。从目前公布的消息看，王毅此次访问所到的每一站，都受到热烈欢迎，都有务实具体的合作举措推进，必将推动中国和太平洋岛国关系再上新台阶。

当地时间2022年5月30日，在第二次中国—太平洋岛国外长会结束后，王毅在同斐济总理兼外长姆拜尼马拉马共同会见记者时，归纳了此次外长会的5点共识：一是深化全面战略伙伴关系；二是捍卫国家主权独立和民族尊严；三是追求共同发展繁荣；四是倡导真正的多边主义；五是促进民心民意相通。此外，王毅还宣布，中方愿持续打造应急物资储备库、应对气候变化合作中心、减贫与发展合作中心、农业合作示范中心、防灾减灾合作中心、菌草技术示范中心六个合作新平台，为中国同岛国合作注入新动力。

“王毅此次访问具有多重意义，不但涉及多个领域，而且包括双边和多边层次，更具有强化多边主义的全球效应。”华东师范大学亚洲和太平洋地区研究中心执行副主任陈晓晨对本报记者表示，一是此次访问具有将中国—太平洋岛国外长会定期化、机制化的意义，凸显了中国对太平洋岛国的重视和支持；二是此次访问是为面临多重危机的岛国提供帮助，共商应对挑战的解决之道，彰显中国担当；三是此次访问将推动双方在发展和安全合作之间进行更多统筹，推动中国与太平洋岛国全面战略伙伴关系的顶层设计。

相互尊重 促进互利共赢

中国在太平洋岛国实施了近500个成套项目、技术援助、物资援助和优惠贷款项目，帮助建设道路、桥梁、码头、医院、学校、体育馆等重要基础设施，为岛国培养各类人才约1万人次；中国已向8个建交岛国派出医疗队，惠及数十万岛国民众；中国同10个建交岛国均签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录；1992年至2021年，中国同建交岛国贸易额年均增长13%，扩大了30多倍；疫情前，中国每年有近10万游客赴南太旅游；新冠肺炎疫情暴发以来，中国向岛国提供了多批次疫苗以及各类抗疫物资；中国和岛国之间已结成22对友好省市……自20世纪70年代建立外交关系以来，中国同岛国关系蓬勃发展，交流合作不断拓展。

“中国和太平洋岛国同为发展中国家，在维护亚太地区和平稳定、促进国际公平正义、推动实现可持续韧性发展等方面拥有广泛共同利益。”在第二次中国—太平洋岛国外长会后，中方发布的《中国关于同太平洋岛国相互尊重、共同发展的立场文件》开宗明义指出，中国与岛国能取得丰硕合作成果的重要原因。

“近年来，中国同太平洋岛国交流合作不断拓展，给两国人民带来巨大福祉，因此受到岛国人民的真诚欢迎。”陈晓晨说，“中国和岛国的合作关系可以归结为3组关键词：一个是大和小。中国和岛国的合作关系是大国和小国之间平等相待的一个范例，这得到岛国的广泛认可；二是新和老。中国不是‘新来者’，而是同岛国相知相交多年的‘老朋友’；三是冷和热。随着中国和岛国的合作逐步升温，曾远离世界政治经济中心的岛国，得到国际社会越来越多的关注。”

“平等相待、相互尊重、合作共赢和开放包容，是中国在发展同太平洋岛国关系上奉行的‘四个坚持’，是中国同岛国保持友好往来的坚实基础。”田京灵表示，“平等相待”是指虽然和中国建交的10个南太岛国彼此发展阶段不尽相同，和中国的文化历史、政治制度和发展水平也存在差异，但彼此一律平等；“相互尊重”是指中国和岛国尊重彼此的主权和领土完整，尊重彼此探索符合自身国情的发展道路，互不干涉内政；“合作共赢”是指中国与岛国在共建“一带一路”中实现共同发展；“开放包容”是指中国同岛国的合作不针对任何国家，也不受任何国家干扰，而是本着开放态度同其他域内外国家积极开展更多三方合作。

树立范例 践行多边主义

开展创造就业和减贫经验交流，推动彻底消除贫困；开展共建“一带一路”同太平洋岛国“2020-2025太平洋贸易援助战略”“地区电子商务战略”“太平洋高质量基础设施倡议”等地区合作倡议的对接；扩大太平洋岛国农产品等优质特色产品对华市场准入；助力岛国建设具有气候韧性的蓝色经济；未来5年向太平洋岛国派遣中国医疗队200人次；继续开展应对气候变化南南合作物资援助项目……《中国关于同太平洋岛国相互尊重、共同发展的立场文件》列举了一系列中国与岛国合作的美好愿景和具体事项。

“中国和岛国的互利合作是建立在平等互惠基础之上，收获的是互利共赢的成果，有利于中国和太平洋岛国双方利益，也有利于地区和平、稳定和发展。”面对西方国家的无端指责，中国外交部发言人汪文斌表示，同太平洋岛国发展友好合作关系，是中国外交的一项长期战略方针。中国发展同岛国的关系秉持互利共赢、开放包容原则，不寻求任何排他性权利，不对任何第三方构成威胁，同样也不应当受到第三方的干扰。

“未来，中国和岛国的合作还需要克服一些挑战。”陈晓晨认为，对中国而言，一要打造好中国与岛国之间已经建立的应急物资储备库、减贫、气变、防灾、农业、菌草中心六大合作机制，保持战略定力，继续加强与岛国的全方位合作；二要用合作共赢理念，和岛国统筹好发展合作与安全合作的关系，掌握推进节奏，为中国在亚太地区实现更好发展创造更好的安全环境；三要积极探索应对非传统安全挑战的方法，加强和岛国在应对气候变化、海洋治理等领域的合作。

“中国与太平洋岛国的关系可以为国家与国家间交往提供重要启示。”田京灵表示，一是中国永远同发展中国家站在一起，永远真诚支持中小国家增强自主发展能力，中国和岛国的成功合作就是绝佳例证；二是国家与国家之间必然存在体量大小、政治制度和历史文化等差异，在很多问题上也存在分歧，但大家可以通过沟通交流解决问题、促进合作。

“从中国与岛国的关系中，世界各国应该认识到：大国跟小国之间完全可以开展平等互利和相互尊重的合作模式，为国际关系注入更多的道义力量，而不是谋求把别国当作自己的势力范围；国家间应加强机制化合作，以有效的机制推动跨地区的双边和多边合作，践行真正的多边主义。”陈晓晨说。

(责编：杨光宇、贾文婷)