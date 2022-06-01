新华社斯德哥尔摩5月31日电（记者付一鸣）中国气候变化事务特使解振华5月31日在参加第六届气候行动部长级会议后指出，为实现应对气候变化的总体目标，发达国家必须将各自行动和资金承诺落到实处。

解振华当日在接受新华社记者采访时表示，此次会议上，各方总体上坚持多边主义，并确保今年《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）成功的共识。

解振华强调，各国不光要有目标，还必须有相应的政策措施、制度规划以及具体行动。他举例说，2020年前，发达国家都已制定目标，但并没有真正落实——整体上要求在1990年的基础上把排放降低25%至42%的目标没有实现；发达国家每年拿出1000亿美元帮助发展中国家的诺没有落实，目前只有700亿到800亿美元的水平；发达国家给发展中国家提供技术支持的承诺没有真正落实。

“所以我们要求，制定的目标一定要落实。落实目标，兑现承诺，是政治互信的基础。这一点是发展中国家的迫切要求。”他说。

解振华指出，发达国家总是在提出新的目标，但自己该办的事没有办好。与此同时，却要求发展中国家承担与其相同的义务，这完全违背了《公约》及《巴黎协定》的基本原则。考虑各国的国情、历史责任的不同，以及发展水平和阶段的不同，各国在实施应对行动的责任是应该有区别的，这是公平合理的。此外，各国需要同舟共济，团结协作，才能够真正实现应对气候变化的总体目标。

此外，发展中国家尤为关心适应的问题，希望在资金、技术、能力建设、透明度履约等领域得到发达国家的支持——这点并未得到足够的重视。“因此，我方在此次会议上提出，适应与减缓同等重要。发达国家需要帮助发展中国家提高适应的能力。今年也应该解决适应的目标、适应的战略，适应也要建立一些机制和要求，帮助发展中国家把适应能力提高，提高（适应）气候的韧性。”解振华说。

解振华指出，这个问题的核心是资金——发达国家承诺的资金支持必须到位。因此，在此次会议上，中方明确提出，除了落实行动外，发达国家需要尽快在今年就落实承诺给发展中国家的资金支持。“你不能老每年都谈，谈了13年到现在没有落实，这是不应该的。”

与此同时，中国始终积极践行应对气候变化务实行动，为全球应对气候变化作出突出贡献。解振华指出，中国作出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的庄严承诺，宣布不再新建境外煤电项目。中国成立了碳达峰碳中和工作领导小组，正在构建和实施双碳“1+N”政策体系，积极推进低碳发展和绿色转型。

“我们国家说到肯定做到，而且争取做得更好，所以我们还是有信心的！”他指出，在全球范围内，必须坚持多边主义，不能搞小圈子， 要体现最大的包容性，体现公平，公开透明，使各利益攸关方都参与进来。

“现在关键的是各国需要真正的遵守《公约》及《巴黎协定》的要求，认认真真把自己的事情做好，不断交流最佳实践，取长补短，建立一个技术转让的机制，共享最佳实用的技术，才能解决问题。”

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