人民网东京6月1日电 （记者岳林炜）1日，中国驻日本大使孔铉佑应邀出席日本对华友好七团体之一的日中协会交流大会，发表“纪念邦交正常化50周年、思考和平与发展时代主题”演讲。日中协会会长、前自治大臣野田毅，协会特别顾问、前日本驻华大使阿南惟茂，日经济界、教育界、智库等100余名会员及中日两国媒体人士、使馆张漪波公参出席活动。

孔铉佑大使在演讲中表示，1972年中日实现邦交正常化，这是两国关系史上的重要里程碑。回首历史，我们钦佩两国老一辈领导人卓越的战略智慧和政治勇气，在东西方冷战背景下，跨越政治体制、社会制度、意识形态的鸿沟，彻底结束对立隔绝，开辟了中日和平友好合作的新篇章。今昔对比，我们感慨中日关系五十年沧桑巨变，两国相互依存、深度交融，各领域交流合作达到前所未有的广度深度，尤其是双边贸易额从10亿美元增长到3700亿美元的超大体量，每个人都从中日关系发展中切身受益。放眼世界，我们深感中日两国肩负着沉甸甸的责任，作为地区两个重要国家和世界第二、第三大经济体，中日关系对于地区和世界已经并将继续产生举足轻重的影响。

今天我们纪念邦交正常化50周年，最重要的就是思考邦交正常化给中日两国带来了什么？下一个50年该怎么走？在我看来，中日邦交正常化最大的历史功绩，就是为两国开创了50年和平，造就了中日长达50年的发展机遇期，也为地区和世界的和平与发展作出了重要贡献。我们从中汲取的重要启示，就是要始终顺应和平与发展的时代潮流，抓住两国人民渴望和平、共谋发展的核心诉求，把握和平、友好、合作的正确方向，绝不能因一时一事而动摇。

孔铉佑大使表示，50年后的今天，无论国际形势还是中日两国自身都发生很大变化，中日关系新老问题交织凸显，再一次来到何去何从的关键路口，面临走回头路甚至误入歧途的风险。我们希望双方作出正确选择，维护和巩固中日来之不易的和平发展局面，把一个更加成熟稳定的中日关系带到下一个50年。为此双方应做好以下几点：

首先要解决好认知定位问题。中国到底是不是日本的威胁？这是日方必须回答清楚的根本性问题。无论中方如何发展，我们从未把日本当成自己的对手或敌人，始终主张中日和平友好、合作共赢。但我们越来越清晰地看到，当前日本国内把中国视作战略安全威胁的倾向正在上升，执意联美遏华的示强论调和消极举动正在增多，值得双方高度警惕。日方是否打算再次走上以邻为壑甚至与邻为敌的歧途，是否要将两国关系推向对立对抗的老路。这不仅关乎中日关系走向、日本自身利益，也关系到亚洲的和平与稳定。希望日方保持战略理性和清醒，奉行更加积极的对华政策，真正把互为合作伙伴、互不构成威胁的共识落到实处。

二是要高举合作共赢旗帜。中日经贸合作是互利共赢的典范。越是在两国关系遇到困难之时，双方越要发挥经贸合作“压舱石”和“推进器”作用，持续做大共同利益，为两国关系注入更多动力和稳定性。我们始终将日本作为重要合作伙伴，欢迎日方加大对华投入，乐见日本企业在对华合作中取得更大成功。希望两国经济界坚定合作信心，不断深挖合作潜力，培育打造新增长点，共同维护产业链供应链安全稳定，为疫情下各自经济复苏发展提供更大助力。双方也要正确处理好竞争与合作的关系，用合作共赢的正向思维取代输赢多寡的竞争逻辑，在公平、开放的竞争环境中相互促进，彼此成就，努力实现更高层次的互利共赢。

三是要有效管控矛盾分歧。历史一再证明，中日关系好与坏，很大程度取决于矛盾分歧能不能管得住、管得好。邦交正常化以来，中日双方达成四个政治文件，为处理历史、台湾等重大原则问题立下了规矩。双方近年也就妥处涉海等敏感问题达成了四点原则共识。信守这些规矩、原则和共识，是两国政府彼此作出的郑重承诺，也是双方管控矛盾分歧必须恪守的根本遵循。双方应切实做到重信守诺，按照中日四个政治文件原则和双方共识精神，妥处重大敏感问题，通过对话协商建设性管控矛盾分歧，确保中日关系行稳致远。

在这里我想谈一下台湾问题。台湾问题是事关中日关系根基的高度敏感问题，一旦处理不好，将对两国关系带来破坏性影响。凡是熟悉中日关系历史的人都清楚，遵守一个中国原则、妥处台湾问题是中日邦交正常化得以实现的前提，日本政府在邦交正常化之初向中方作出过明确承诺。我们注意到，在当前美方肆无忌惮大打“台湾牌”、不断搅动台海局势之际，日方与美策应配合，不时在一个中国原则上搞“小动作”，涉台消极动向密集突出，一些人公然鼓吹“台湾有事”等极端论调，严重助长“台独”势力嚣张气焰，给中日关系发展制造了严重障碍。我们希望日方信守中日四个政治文件原则和迄今承诺，不逾矩、不越线，在台湾问题上谨言慎行，避免对中日关系带来更加严重冲击。

四是传承弘扬友好传统。民间友好是中日关系的优良传统和宝贵财富。战后以来，两国人民怀着永不再战、世代友好的坚定信念，掀起以民促官、以经促政、以地方促中央的民间友好热潮，推动实现邦交正常化和中日关系不断发展。以日中协会为代表的一大批友好团体脱颖而出，成为中日友好事业的中坚力量。在邦交正常化50周年的今天，发扬中日友好比以往任何时候都更重要，这个初心不能丢，友好大旗要坚定扛下去。双方要努力克服疫情影响，积极行动起来，广泛开展人文交流及民间、地方交往，保持交流热度频度，增进两国民众相互理解，扭转民意下滑势头。中日关系的未来寄托于年轻一代，双方要重点加强青少年交流，吸引更多年轻人关心中日关系发展，积极投身中日友好事业，引领新时期民间友好的新高潮。

孔铉佑大使全面深入阐述“全球安全倡议”和“全球发展倡议”内涵，强调当今世界既不太平也不安宁，和平与发展的时代主题面临前所未有的严峻挑战。面对动荡变乱的世界，各国人民对于和平与发展的渴望更加迫切。习近平主席提出的“全球安全倡议”和“全球发展倡议”相互呼应、相互促进，是中方秉持真正的多边主义，为应对国际安全挑战、推动全球发展行稳致远提供的重要国际公共产品。中方将坚定践行倡议，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

他表示，与世界其它地区相比，中日共同所处的亚洲地区在过去几十年总体保持和平稳定，区域合作蓬勃发展，经济实力快速跃升，率先冲破疫情阴霾，成为当前世界最具发展活力和潜力的板块。这是亚洲各国团结开创的合作成果，需要各国倍加珍惜、携手守护。然而需要警惕的是，亚洲地区来之不易的和平局面和发展势头正在遭遇挑战和威胁。就在上周，美国总统拜登进行首次亚洲之行，以推进“印太战略”之名，煽动亚洲分裂对抗，处处充斥着对华遏制的消极动向。日方积极予美响应配合，扮演了十分活跃的角色。

对于美国的“印太战略”，无论美方如何使用“自由”、“开放”等漂亮的字眼粉饰包装，都无法掩盖其拉帮结伙搞“小圈子”、通过阵营划分围堵遏制中国的霸权本质。美方不遗余力将中国塑造为地区国家的共同“威胁”，以此为借口鼓励日本扩充军力，强化日美同盟，拉拢日韩参加北约组织，推动“北约亚太化”和打造“亚太版北约”，声称重塑中国的周边地缘环境，实质是把地区国家置身于大国博弈和阵营对抗的危险前沿。美方推出的所谓“印太经济框架”，毫不掩饰其意图就是为了提供“替代中国的方案”，强迫地区国家接受美方制定的单方面规则和不对等条款，加入由美方主导、另起炉灶的地区经济体系。这种刻意排除特定国家、胁迫他国选边站队的做法，与其标榜的“自由”“开放”毫不沾边，只会冲击破坏以东盟为中心的现行地区合作架构，侵蚀亚洲各国辛勤开创的区域一体化成果。

我们感到庆幸的是，越来越多国家已经看清了美国精致利己主义者的真面目，看透了美方在本地区制造分裂、煽动对抗、破坏和平的背后图谋，不愿充当美对抗遏制中国的“棋子”。我们也想奉劝美国等少数国家，所谓“印太”不过是近年来生造出来的地缘政治概念，而亚洲则是承载了数千年古老文明和历史积淀、流淌在地区国家基因之中的身份认同。所谓“印太”永远取代不了亚洲。如果美方认为用所谓“印太战略”或一个框架就可以孤立中国这样一个亚洲大国，就可以割裂阻断亚洲国家同中国的历史渊源和现实联系，完全是行不通的。

孔铉佑大使表示，亚洲是中日和地区国家共同的安身立命之所、发展繁荣之基。面对团结还是分裂、合作还是对抗的历史抉择，绝大多数国家的真实想法是不愿在中美之间选边站队，主流声音是希望各国和睦相处、合作共赢。亚洲国家的立场应当得到足够尊重，亚洲国家的声音应当得到更多倾听。日本身兼中国近邻、美国盟友、亚洲一员的身份属性，何去何从受到亚洲国家和国际社会的关注。

很多日本朋友告诉我，他们非常怀念上世纪七八十年代推行“福田主义”的那段时期。当时的日本是美国盟友，但丝毫没有妨碍同中国缔结和平友好条约，将中日关系提升至新的高度，与东南亚国家间的“亚洲外交”同样搞得有声有色，受到地区国家的信任。这或许可以对现在的日本政府有所启发，对华、对美、对亚洲外交并非矛盾对立、顾此失彼，完全可以平衡兼顾。我经常提醒日本朋友，对美关系不是日本外交的全部，日方不应在日美同盟一条道上走到黑，也不应只在少数“伙伴”和“同志”国家身上下功夫。希望日方保持战略自主，展现远见和智慧，尤其是平衡处理好对华、对美关系，同时积极改善发展同周边邻国关系，拥抱亚洲大家庭，这样日本才能把路越走越宽。

中日同为亚洲和世界重要国家。如果把视野和格局打开，跳出矛盾分歧，站在地区和世界全局的高度，就会发现中日之间存在广泛的共同利益和共同关切，无论是推动世界经济复苏、促进区域开放融合、解决地区热点问题，还是应对各种全球性课题，双方能做的、该做的事情很多，合作的紧迫性非常强。我们希望日方与中方一道，认真回应地区国家期待，在地区和国际多边事务中加强沟通、协调与合作，传播更多正能量。

孔铉佑大使表示，和平与发展是永恒的时代主题，也是所有国家不变的追求。邦交正常化以来的50年间，中日两国充分享受了和平与发展带来的巨大红利。站在崭新的历史起点，我们期待双方一道努力，继续谱写中日和平友好、合作共赢的新篇章，同时为促进地区乃至世界的和平安宁、团结合作、发展繁荣作出新的更大贡献。

野田毅表示，回顾日中邦交正常化以来50年历史，两国关系历经风雨起伏，取得了巨大的发展成就。当前日中关系现状难言理想，但无论何时双方都应坚持相互尊重，谋求互利共赢，推动两国关系实现长期稳定发展。

演讲结束后，孔铉佑大使同日方与会人士进行了互动交流。

(责编：苏缨翔、杨牧)