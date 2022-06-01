人民网约翰内斯堡5月31日电 （记者闫韫明）当地时间5月31日上午，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队8名官兵代表，来到位于营区附近的米提小学与师生们一起共度国际“六一”儿童节，给学生们表演节目，一起互动，还给他们捐赠了文体器材和学习用品，受到师生和当地民众的热烈欢迎。

走进学校，一个用废弃轮毂做成的上课铃显得格外破败，为了让学生们能够清楚地听到上课铃声，分队副指挥长刘黎宁专门从营区带来一个新铜锣替代废弃轮毂，副指挥长刘黎宁还和校长马修斯敲响了第一声“幸福之锣”，预示着每一次上课铃的响起都新的开始，听见新的上课铃声学生们又好奇又高兴。

米提小学坐落一个小村庄里，没有校门、没有宽敞明亮教室，几间残破的木板房里，容纳着300多名学生上课；课桌是木头拼凑而成，凳子是简单的树桩切割而成，黑板也是久经风霜，上面布满了坑洞；上课铃是一个废弃的汽车轮毂，每次上课前使用铁棒敲击发出号令；操场是一块平整的泥地，学校仅有的几个足球，外皮早已磨掉，只剩下内胆，学生们还是玩得不亦乐乎；不少孩子因为营养不良，个头只有同龄人的一半。

看见中国维和军人来到，孩子们自发在校门迎接，嘴里喊着“China good”，手上比着大拇指。看到准备捐赠的足球、排球、书包、文具盒、水彩笔等文体器材和学习用具，他们眼里闪着光。“我终于有自己的新书包、新文具、新玩具了，以后我要好好学习，谢谢中国的叔叔们。”今年8岁的阿宝看着分发给自己学习用品高兴地说道。

除了文体器材和学习用品，中国维和军人还带来了丰富多彩的文化节目。川剧变脸这一富含中国文化的瑰宝，被道桥中队战士任港、郭盼带到校园，精彩的变脸让孩子们看得目不暇接，连连称奇。后勤助理张润泽的二胡独奏《我和你》《赛马》 则别有一番风味，《我和你》的婉转悠长，《赛马》的激动人心，让孩子们听得入迷。

“儿童节是孩子们的节日，儿童是一个国家的希望和未来，在‘六一’儿童节到来之际，我们向他们捐赠这批学习物资，希望孩子们能远离战火，受到良好的教育，长大后建设自己的国家。”中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队指挥长邓亮说道。

“谢谢中国维和军人无私相助，愿中刚友谊长存。”米提特困小学校长马修斯说道。

据了解，自2003年中国首次向刚果（金）派遣维和部队以来，中国维和官兵一直积极与当地民众、学校、医院建立和保持友好关系，经常对营地周边村庄、学校开展水电维修、场地建设与维护等活动，受到当地政府和民众高度评价。

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