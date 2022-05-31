新华社日内瓦5月31日电（记者刘曲）5月31日是世界无烟日，世界卫生组织呼吁采取措施，使烟草业对其造成的环境破坏承担更多责任。

世卫组织发布新闻公报说，烟草业每年给全世界造成的损失包括800多万人死亡、6亿棵树木损毁、占用20万公顷土地、消耗220亿吨水、以及排放8400万吨二氧化碳。全球种植烟草的大部分都是中低收入国家，这些国家往往迫切需要水和农田来生产粮食，但却被用来种植致命的烟草植物，同时越来越多的森林被砍伐殆尽。

世卫组织强调，烟草业在生产、加工和运输过程中产生的碳排放相当于商业航空业每年产生的二氧化碳的五分之一，这进一步加剧了全球变暖。卷烟、无烟烟草和电子烟等产品也增加了塑料污染，其中卷烟过滤嘴含有的微塑料是全球第二大塑料污染形式。

不管烟草业怎样营销，都没有证据显示过滤嘴有任何健康好处。世卫组织呼吁决策者正确看待卷烟过滤嘴这种一次性塑料制品，并考虑禁用卷烟过滤嘴，以保护公众健康和环境。

世卫组织健康促进司司长鲁迪格· 克雷奇表示，烟草制品是地球上被随意丢弃最多的垃圾，含有的7000多种有毒化学物质在烟草制品被丢弃时渗入我们的环境。每年大约有4.5万亿个卷烟过滤嘴污染我们的海洋、河流、城市里的人行道、公园、土壤和海滩。

世卫组织呼吁，各国和各城市通过“谁污染谁付费”的原则，要求烟草业负责清理其造成的污染。

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