新华社北京5月31日电（记者许可）针对美国国务卿布林肯近日在对华政策演讲中就涉疆、涉藏、涉港等问题抹黑中国，外交部发言人赵立坚31日在例行记者会上作出回应，敦促美方停止编造散播各类谎言谣言抹黑诋毁中国，停止利用所谓人权问题干涉中国内政。

赵立坚表示，布林肯对华政策演讲中称新疆存在所谓“种族灭绝”“反人类罪”“拘留营”，这些说法是彻头彻尾的世纪谎言，中方已多次用事实说明真相。西藏和平解放70多年来，经济繁荣、社会和谐、宗教文化事业蓬勃发展。香港国安法实施以来，美国个别政客所谓“美丽的风景线”成为历史，“东方之珠”再次闪亮。

“美方散布的这些谎言谣言一次次被事实真相粉碎。”赵立坚说，“美国政客越是气急败坏重复‘种族灭绝’等谎言，就越会暴露自己的霸凌虚伪，就越会降低美国的信誉和形象，就越会激起中国人民对美方行径的愤慨。”

他说，美国想甩给中国的“锅”，恰恰都是自己洗不净的原罪和恶行。美国印第安人经历了惨遭种族灭绝、反人类罪的历史，至今还生活在保留地中；非裔美国人过去在棉花种植园被“强迫劳动”，现在仍“无法呼吸”，马丁·路德·金的梦仍是一个无法实现的梦。此外，美国政府“躺平”抗疫，让百万生命为其不负责任和无能埋单；持续不断的枪击案平均每天夺去110多人的生命，击碎的不仅是所谓的“美国梦”，还是无数美国人民的心；美国动辄侵略和武装干涉别国，在伊拉克、叙利亚、阿富汗等地造成80多万人丧生，2000多万人成为难民。

“美方官员哪里来的底气和颜面对中国指手画脚？”赵立坚说。

赵立坚表示，美方应切实尊重中方主权、安全和发展利益，停止编造散播各类谎言谣言抹黑诋毁中国，停止利用所谓人权问题干涉中国内政。“美方应该做的，是切实正视自身人权劣迹，收起‘教师爷’做派，把自己的国家治理好。”

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