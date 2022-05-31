人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

外交部敦促美方停止编造散播谎言谣言抹黑诋毁中国

2022年05月31日20:56 | 来源：新华网
小字号

新华社北京5月31日电（记者许可）针对美国国务卿布林肯近日在对华政策演讲中就涉疆、涉藏、涉港等问题抹黑中国，外交部发言人赵立坚31日在例行记者会上作出回应，敦促美方停止编造散播各类谎言谣言抹黑诋毁中国，停止利用所谓人权问题干涉中国内政。

赵立坚表示，布林肯对华政策演讲中称新疆存在所谓“种族灭绝”“反人类罪”“拘留营”，这些说法是彻头彻尾的世纪谎言，中方已多次用事实说明真相。西藏和平解放70多年来，经济繁荣、社会和谐、宗教文化事业蓬勃发展。香港国安法实施以来，美国个别政客所谓“美丽的风景线”成为历史，“东方之珠”再次闪亮。

“美方散布的这些谎言谣言一次次被事实真相粉碎。”赵立坚说，“美国政客越是气急败坏重复‘种族灭绝’等谎言，就越会暴露自己的霸凌虚伪，就越会降低美国的信誉和形象，就越会激起中国人民对美方行径的愤慨。”

他说，美国想甩给中国的“锅”，恰恰都是自己洗不净的原罪和恶行。美国印第安人经历了惨遭种族灭绝、反人类罪的历史，至今还生活在保留地中；非裔美国人过去在棉花种植园被“强迫劳动”，现在仍“无法呼吸”，马丁·路德·金的梦仍是一个无法实现的梦。此外，美国政府“躺平”抗疫，让百万生命为其不负责任和无能埋单；持续不断的枪击案平均每天夺去110多人的生命，击碎的不仅是所谓的“美国梦”，还是无数美国人民的心；美国动辄侵略和武装干涉别国，在伊拉克、叙利亚、阿富汗等地造成80多万人丧生，2000多万人成为难民。

“美方官员哪里来的底气和颜面对中国指手画脚？”赵立坚说。

赵立坚表示，美方应切实尊重中方主权、安全和发展利益，停止编造散播各类谎言谣言抹黑诋毁中国，停止利用所谓人权问题干涉中国内政。“美方应该做的，是切实正视自身人权劣迹，收起‘教师爷’做派，把自己的国家治理好。”

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部