新华社北京5月31日电 综合新华社记者报道：5月30日，国家主席习近平向第二次中国－太平洋岛国外长会发表书面致辞。多国人士认为，习近平主席的书面致辞体现了中方对中国－太平洋岛国关系的高度重视，为双方共同发展凝聚合力，为构建更加紧密的中国同太平洋岛国命运共同体擘画了蓝图。

瓦努阿图外长阿蒂表示，瓦中始终是志同道合的好朋友、风雨同舟的好兄弟、并肩前行的好伙伴。共建“一带一路”为瓦努阿图经济发展和民生改善作出重要贡献。习近平主席提出的全球发展倡议与瓦努阿图2030年国家可持续发展计划高度契合，将为包括瓦努阿图在内的太平洋岛国创造更多发展机遇。瓦方期待与中方在全球发展倡议和“一带一路”框架下进一步深化各领域务实合作，携手构建更加紧密的中国同太平洋岛国命运共同体。

斐济南太平洋大学学者马昆说，习近平主席的书面致辞展现了中国高度重视同太平洋岛国的关系。中国是太平洋岛国的重要贸易伙伴，中国在气候变化、教育、投资以及抗击新冠疫情等方面向这些国家提供帮助。双方友好关系和多领域交流合作惠及太平洋岛国人民。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽认为，习近平主席的书面致辞体现了中方对中国－太平洋岛国关系的高度重视。习近平主席强调，中国愿同太平洋岛国一道，坚定共迎挑战的信心，凝聚共谋发展的共识，汇聚共创未来的合力，携手构建更加紧密的中国同太平洋岛国命运共同体。这具有非常重要的指导意义，为今后中国－太平洋岛国关系发展擘画了蓝图。

北京外国语大学国际关系学院教授张志洲表示，习近平主席在书面致辞中强调，中方一贯坚持大小国家一律平等，秉持正确义利观和真实亲诚理念发展同太平洋岛国友好关系。中国与太平洋岛国的友好交往书写了精彩篇章，是携手构建人类命运共同体的生动实践。

所罗门群岛外交政策咨询秘书处官员卢克·马尼说，太平洋岛国和其他发展中国家一样都面临基础设施缺乏、投资不足等挑战。中国有很强的经济实力和开展经济合作的意愿，特别是“一带一路”倡议为地区国家实现持续发展带来机遇。太平洋岛国愿深化同中国的关系。

巴布亚新几内亚圣言大学国际问题专家伯纳德·耶乔拉说，中国与太平洋岛国之间的经济和技术合作令人印象深刻。中国与巴布亚新几内亚在教育、医疗等领域进行的合作项目造福当地民众，使他们获得更好的教育和医疗服务。

纽埃纽中友好协会秘书长李军表示，习近平主席在书面致辞中强调，无论国际形势如何变幻，中国始终是太平洋岛国志同道合的好朋友、风雨同舟的好兄弟、并肩前行的好伙伴。这份情谊纽埃人民感受真切。近年来，中国为纽埃改善升级基础设施和防控疫情等提供了很多无私帮助。纽埃珍视同中国的友谊，期待与中国进行更多合作。

中国国际问题研究院助理研究员宁团辉说，中国始终支持太平洋岛国走符合自身国情的发展道路，理解这些国家在应对气候变化等方面的特殊关切，并为岛国改善民生和提升自主发展能力提供帮助，支持太平洋岛国平等参与国际和地区事务。在岛国面对疫情、自然灾害时，中国总是提供援助，帮助其渡过难关。中国同太平洋岛国关系已成为不同地域、不同大小、不同制度国家间友好交往、团结合作的成功范例。（参与记者：张永兴、郝亚琳、郭磊、杨天沐）

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