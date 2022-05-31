泰国东北部成品油管道工程的罐区终端。中石油管道局供图。

人民网曼谷5月31日电 （记者孙广勇）5月31日，由中石油管道局承建的泰国东北部成品油管道项目收到了泰国管网有限公司颁发的项目机械完工证书。

泰国东北部成品油管道工程作为泰国20余年来规划的仅有两条成品油主干线之一，是泰国能源战略项目。包括一条新的成品油管道及配套的泵站、阀室和罐区终端，起点位于北标府，途经5个府，终于孔敬府，管线全长342公里。该工程首次在泰国长输管道中使用18米长钢管、首次在泰国实施“倒装法”进行大型储罐安装，有泰国长输油气管道最长的水平定向钻。

泰国东北部成品油项目在面临严峻疫情形势、融资滞后，以及泰国东北部百年一遇的洪水的多重考验下，项目部仍然坚持高标准，安全有序推动施工进展，按时完成了所有施工任务，并得到了业主的充分肯定。项目实施过程中，项目部科学谋划、统筹安排，全体参建员工勇挑重担、奋勇当先，克服种种困难，最终完成预期目标，项目管控、质量安全等各项工作都得到了业主和监理的一致认可。

泰国东北部成品油管道项目完工后，将极大缩短成品油交货周期，节约物流成本，提高输量并保持油品供给的稳定性。而且，减少油罐车运输，每年可以实现二氧化碳减排近百万吨。泰国能源部部长苏帕塔纳蓬表示，该项目对提升泰国能源安全性，改善泰国东北部地区的成品油供应状况，促进当地经济社会发展具有重要意义，泰方愿进一步加强同中方在能源领域的互利合作。

在“一带一路”共商共建共享的原则下，中泰两国在能源合作方面取得了丰硕成果。横跨泰国中部和东北部地区的成品油管道不仅对促进当地经济社会发展具有重要意义，还有利于加强泰国和老挝、缅甸等东南亚国家的互联互通。该项目被国家开发银行列入“一带一路”专项贷款及国际业务重大项目库，也是国家开发银行牵头筹组国际银团融资支持的首个在泰能源基础设施建设项目。

未来管道规划将继续向泰国东北方向延伸，接入老挝，加强泰国、老挝、中国等相邻国家的能源互联互通，泰国管网有限公司董事会主席帕努表示。

“一带一路”倡议提出以来，能源领域合作成果丰硕，给各国人民带来了实实在在的好处。泰国《经济基础报》总编辑猜瓦表示，随着“一带一路”建设迈入落地生根、持久发展的新阶段，未来的能源合作将给各方带来更多的发展机遇，推动“一带一路”能源合作向更高质量发展。

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