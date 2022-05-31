法新社记者：昨天国家主席习近平会见了香港新当选行政长官李家超。据报道，习主席说，相信新一届特区政府施政一定会展现新气象。请问“新气象”具体指什么？

赵立坚：关于习近平主席会见李家超特首的消息已经发布。你这个问题应该去向国务院港澳办询问，他们可能有更权威的解读。我可以告诉你的是，香港国安法实施以来，香港社会已经走上了正轨。我们都相信，“东方之珠”必将再次闪亮。

深圳卫视记者：美国国务卿布林肯近日在对华政策演讲中就涉疆、涉藏、涉港等问题抹黑中国。中方对此有何评论？

赵立坚：布林肯国务卿对华政策演讲中诬称新疆存在所谓“种族灭绝”“反人类罪”“拘留营”。这些说法是彻头彻尾的世纪谎言。中方已多次用事实说明真相。西藏和平解放70年来，经济繁荣、社会和谐、宗教文化事业蓬勃发展。香港国安法实施以来，美国个别政客所谓“美丽的风景线”成为历史。美方散布的这些谎言谣言一次次被事实真相粉碎。美国政客越是气急败坏重复“种族灭绝”之类的谎言，就越会暴露自己的霸凌虚伪，就越会降低美国的信誉和形象，就越会激起中国人民对美方行径的愤慨。

美国想甩“锅”给中国，这些“锅”恰恰都是美国自己洗不净的原罪和恶行。先说说这些原罪，美国印第安人经历了惨遭种族灭绝、反人类罪的历史，至今还生活在保留地中；非裔美国人过去在棉花种植园被“强迫劳动”，现在仍旧“无法呼吸”，马丁·路德·金的“我有一个梦想”，目前仍是一个遥不可及的梦。此外，关于美国的恶行，那就更多了。美国政府“躺平”抗疫，让百万生命为其不负责任和无能埋单；美国持续不断的枪击案平均每天夺取110多人的生命，这些枪击案击碎的不仅是所谓的“美国梦”，还有无数美国人民的心；美国动辄侵略和武装干涉别国，在伊拉克、叙利亚、利比亚、阿富汗等地造成80多万人丧生，2000多万人成为难民。美方官员从哪里来的底气、勇气和颜面对中国指手画脚？

美方应切实尊重中方主权、安全和发展利益，停止编造散播各类谎言谣言抹黑诋毁中国，停止利用所谓人权问题干涉中国内政。美方应该做的是切实正视自身人权劣迹，收起“教师爷”做派，把自己的国家治理好。

彭博社记者：印度政府以涉嫌财务违规调查中国企业中兴和vivo手机在印的相关部门。这是继小米等企业后，印度政府对在印中国企业的又一轮调查。中方有何评论？

赵立坚：中国政府正在密切关注此事。中国政府一贯要求中国企业在海外合法合规经营，同时我们坚定支持中国企业维护自身合法权益。印方应该依法合规行事，为中国企业在印度投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。

日本共同社记者：美国参议员达克沃斯今天会见台湾“总统”蔡英文，她强调美国不止在军事上支持台湾，也会确保台湾不会“孤军奋战”，美国会跟台湾站在一起，中方对此有何回应？美方近期多次发出支持台湾的明确信号，中方是否认为美国已经放弃对台“战略模糊”政策？

赵立坚：台湾是中国的一个省，哪来的什么“总统”。美国国会有关议员访问台湾，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

我们敦促美方有关政客切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止与台湾开展任何形式的官方往来，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号。中方将继续采取有力措施，坚决维护国家主权和领土完整。我们注意到美国政府近期在台湾问题上发出一系列错误信号。美国政府应该做的是，把拜登总统有关“四不一无意”的表态落到实处。

法新社记者：据报道，王毅国务委员今天在汤加进行访问。外交部能否提供他的详细日程以及访问计划和目标？

赵立坚：你的消息很灵通。王毅国务委员代表团今天确实在汤加访问。我今天来之前，专门查了一下。目前还没有看到中方前方代表团发布有关消息。请你保持关注。我们会及时发布消息。

彭博社记者：国务委员兼国防部长魏凤和将于6月8日至12日访问新加坡，你可否提供更多细节？比如他将与哪些外国官员会见会谈？

赵立坚：谢谢你对魏凤和国务委员出访活动的关注。国防部今天刚刚发布了相关消息。如果你对他的具体的日程感兴趣，建议你向国防部询问。

印度报业托拉斯记者：印度商务部的最新数据显示，去年美国超越中国成为印度第一大贸易伙伴。考虑到中国长期以来一直是印度最大的贸易伙伴，这一变化似乎具有“变革”意义。由于航班不足、交通受阻等诸多原因，印度对华出口也大幅下降，加剧印贸易逆差。请问这是否与两年前拉达克边界冲突后双边关系恶化有关？两国关系能否改善，从而再次拉动双边贸易？

赵立坚：根据中方主管部门数据，2021年中印双边贸易额为1256.6亿美元。按这个数据，中国仍是印度的第一大贸易伙伴，且首次突破1000亿美元。中印双方统计口径不同，导致各自公布的贸易数字有所差异。中国对印方同美国发展正常贸易关系不持异议，对贸易额的排名起伏变化也没太多兴趣。我们应该以平常心看待。我们关心的，是印方是否有意愿和作为，为两国经贸投资合作营造公平、透明、可持续的良好环境，进一步扩大双边互利合作，为两国和两国人民带来实实在在的好处。

刚才你提到了中印边界问题。当前，中印边境局势整体趋稳，双方一直通过外交和军事渠道保持密切沟通。中方一贯认为边界问题不是中印关系的全部，我们应该把边界问题置于双边关系适当位置，并加以有效管控。希望印方同中方一道，坚持增进互信，加强务实合作，确保两国关系沿着正确轨道前行，为两国人民带来更大福祉，为地区和世界作出更大贡献。

印度广播公司记者：追问中印经贸关系的问题。印度媒体称，印度对华贸易逆差大幅上升。该报道援引印方官员的话称，中国对印度商品设置非关税壁垒。印方长期以来一直希望解决这个问题，并同中方就此进行探讨。中方将采取什么措施取消非关税壁垒，以及对印贸易顺差？

赵立坚：你的问题太具体了。我建议你向商务部去提问。作为原则，我可以告诉你的是，中方从不追求贸易顺差。我们愿意采取措施，推进中印两国之间的正常贸易关系。

《人民日报》记者：据报道，30日，国际原子能机构发布报告，伊浓缩铀储量估计逾3809千克，是伊核全面协议上限的18倍多。同时，机构表示伊未就保障监督未决问题作出技术上可信的解释。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到国际原子能机构就伊核问题发布的最新报告。中方支持国际原子能机构继续秉持客观、中立和公正的原则，严格遵照授权对伊朗履行全面协议开展监督核查工作，支持机构与伊方通过对话协商解决保障监督未决问题。

当前，全面协议恢复履约谈判来到最后关头。有关各方应增强紧迫感，加大外交努力，尽快就剩余未决问题达成共识，为恢复全面协议完整、有效执行扫除障碍。一旦恢复履约，报告中所提及的所有问题都将迎刃而解。中方希望所有各方努力为此创造必要条件和良好氛围，避免采取任何可能破坏外交努力的行动。

总台央视记者：据报道，针对日本向联合国大陆架界限委员会提交的冲之鸟礁以南大陆架延伸申请，近期中国国内相继出现多篇否定日方申请主张的论文。日本内阁官房长官松野博一在30日的记者会上称，日本政府已经了解到中国近期发表了多篇否定日方主张的科学论文，但日方不会对此进行逐一回应。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。众所周知，冲之鸟礁是礁，不是岛。它在涨潮时露出水面的面积不足10平方米。但日方为一己之私，以弹丸之礁非法主张近70万平方公里的管辖海域，侵蚀公海和国际海底区域，损害国际社会的整体利益。根据《联合国海洋法公约》，冲之鸟是礁而不是岛，不能拥有专属经济区和大陆架。日本以其主张专属经济区和大陆架违反国际法。

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