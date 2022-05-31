新华社日内瓦5月31日电（记者刘曲）世界卫生组织专家5月30日表示，虽然近期多个非猴痘流行国家已发现数百例猴痘病例，但猴痘不太可能发展成继新冠之后又一场全球性大流行。

在世卫组织30日的一场网上问答中，世卫组织卫生紧急项目天花秘书处主任罗莎蒙德·刘易斯说：“目前，我们并不担心（猴痘发展为）全球大流行。我们担心的是，如果个人没有掌握保护自己所需的信息，就可能通过高风险接触感染。” 她同时承认，目前针对这种疾病仍有许多未知因素，包括它究竟如何传播，以及几十年前暂停大规模天花免疫接种是否可能促成猴痘以某种方式加速传播。

刘易斯表示，全球不少国家已出现的猴痘病例中，绝大多数是同性恋者、双性恋者或男男性行为者，因此这类人群要小心。“描述这一点非常重要，因为（猴痘）似乎正以一种过去可能未被充分认识到的传播方式在加速传播。”

关于猴痘对一般人群的威胁，刘易斯将其描述为“低”风险，尽管目前还不知道猴痘是通过性行为传播，还是仅仅通过有性活动的人之间的密切接触传播。她同时警告，任何人都有感染猴痘的潜在风险。其他专家则指出，这种疾病首先在男同性恋者和双性恋者中被发现可能属于偶然，如不加以遏制，可能很快蔓延到其他群体。

世卫组织29日发表声明说，已有23个非猴痘流行国家报告猴痘病例。随着在猴痘流行国家以及非流行国家的监测扩大，未来可能出现更多确诊病例。

猴痘病例常多发于非洲西部和中部地区，但目前多个非洲以外国家报告的确诊和疑似病例却没有任何猴痘流行地区旅行史。世卫组织认为，迫切需要提高对猴痘的认识并采取全面措施，及时发现并隔离病例、追踪接触者、提供支持性护理等以限制其进一步传播。

世卫组织呼吁，各国应警惕患者是否出现非典型皮疹等，这类皮疹依次表现为斑疹、丘疹、水疱、脓疱、结痂等，并可能伴有发热、淋巴结肿大、背痛和肌肉酸痛等。提高防范意识对识别和预防进一步的继发病例及有效管理当前的病毒传播至关重要。

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