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阿尔及利亚举办“数字非洲峰会”

2022年05月31日17:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿尔及尔5月31日电 （记者王传宝）阿尔及利亚政府31日在首都阿尔及尔国际会议中心举办“阿尔及利亚2.0-数字非洲峰会”，来自20多个非洲国家和世界其他地区的1200多名业界人士及100多家参展商与会。

据报道，本届数字峰会将历时3天，主题是“让阿尔及尔成为非洲创新创业之都”。会议期间，主办方将举办60多场研讨会、B2B会议等，与会者将就非洲数字经济发展及数字生态系统建设进行交流和探讨。

本届峰会由阿尔及利亚数字运营商集团与阿邮政和电信部、数字化和统计部、知识经济和初创企业部联合举办，阿尔及利亚电信集团给予支持。此前，阿尔及利亚政府成功以“阿尔及利亚2.0”模式先后举办了9届非洲峰会。

阿尔及利亚数字运营商集团总裁巴奇尔此前向媒体表示，数字矢量对非洲来说是一个非凡的发展机遇，本届峰会旨在为来自非洲国家的行动者搭建平台，促进非洲大陆的新型经济发展。

近年来，非洲地区的数字和创新经济发展迅猛。据统计，去年非洲地区共有564家初创公司筹集了超过20亿美元的资金，这一数字较2020年增长了两倍，初创公司数量增加了42.1%，其中尼日利亚、埃及、南非和肯尼亚在新增初创企业数量中占据较大份额。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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