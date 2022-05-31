人民网雅加达5月30日电 （记者张杰）中国铁路国际有限公司消息，当地时间5月29日19时30分，印尼雅万高铁全线最长桥梁——2号特大桥4公里450米处的高速公路桥梁迁改工作全面完成，2号特大桥从大里程往小里程方向架梁的“卡脖子”环节终于打通。该高速公路桥梁迁改牵涉地方政府部门多、评审手续繁杂，安全性要求和社会关注度都很高，施工面临较大压力，属于雅万高铁2号特大桥最后一个高风险、高难度的关键工点。

雅万高铁2号特大桥全长36公里，紧邻雅加达至万隆高速公路，密集设置了24联连续梁，地形环境复杂，是全线的重难点控制性工程之一。4公里450米处的高速公路桥梁与高速铁路桥相距很近，其中一侧桥墩侵入铁路桥正线范围。为满足高铁施工要求，中方建设者需将高速公路桥梁的既有桥墩拆除，同时在现有桥墩外侧8米处新建桥墩，并将高速公路桥梁上部的梁体长度由原来的16米增加至24米。

自2019年10月起，中国铁路国际有限公司便牵头组织施工单位将该高速公路桥梁迁改任务单独立项，会同设计、业主、监理等单位多次进行实地勘探、协商，制订初步迁改方案；与印尼高速公路管理局、交警部门、当地政府和附近社区组织加强沟通，采用信函、视频会议、现场交涉等方式协商迁改具体方案；坚持每周召开专题例会，组织巡查小组开展现场检查，时时跟进现场施工准备情况，协调推动工作进度；加强施工人员专项培训和技术交底，调度大型设备就位，精心做好各项准备，统筹疫情防控和施工组织，确保了该高速公路桥梁迁改工作顺利完成。

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