人民网曼谷5月30日电 （记者赵益普）5月30日，i澜湄（iLMC）新媒体行动计划举行线上启动仪式。本次活动由中国对外书刊出版发行中心（国际传播发展中心）发起，与《湄公河》杂志社等单位联合主办。缅甸驻华大使吴苗丹佩、中国外交部亚洲司参赞赵承刚、中国对外书刊出版发行中心副主任董彦以及来自澜湄国家的新媒体代表等嘉宾线上出席活动。

吴苗丹佩表示，作为澜湄合作共同主席国，缅甸与中国始终保持密切合作，澜湄合作机制深化六国睦邻友好和务实合作，将有助于媒体之间建立密切沟通和取得丰硕成果。相信i澜湄（iLMC）新媒体行动计划的网络课程将为六国媒体人士交流分享、研究探讨传统媒体在全媒体传播格局下转型提供更多启发和收获。

赵承刚表示，作为2022年“澜湄周”活动之一的i澜湄（iLMC）新媒体行动计划，有助于各国媒体记者更深入了解社交媒体最新发展态势，更好运用网络平台宣介澜湄合作，讲好共促和平、共谋发展的澜湄故事，为建设澜湄国家命运共同体作出更大贡献。

董彦表示，从传统媒体到新媒体、融媒体，传播渠道更加丰富，迫切需要转换互联网思维和工作模式。期待六国媒体朋友通过培训，加深了解，提升专业技能。通过新媒体形式，进一步生动讲好澜湄各国交流互鉴、合作发展的精彩故事，为促进澜湄国家民心相通搭建更加丰富的载体。

作为媒体代表，《泰国风》总编辑吴小菡、缅甸资深媒体人巴乌、缅甸新媒体代表龙威、柬埔寨记者丁峰等从传统媒体向新媒体转型、从事新媒体工作的感想等方面分享了体会。

i澜湄（iLMC）新媒体行动计划将采取线上培训的方式，邀请权威学者及业内资深人士授课，通过讲授互联网时代新媒体的特征和发展、用户洞察及影响力、新媒体运营趋势等，使从业人员对搭建各自新媒体框架有更加深刻的认识，进一步促进澜沧江—湄公河流域国家文化交流交融，开展更多务实合作。

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