人民网喀土穆5月30日电 （记者苏航）近日，为庆祝国际“六一”儿童节，中国第12批南苏丹维和工兵分队与南苏丹瓦乌市萨卡哈迪德小学开展文化交流活动。

萨卡哈迪德小学的学生们在道路两旁唱着歌曲、跳着当地传统舞蹈，热情地迎接维和官兵们的到来。维和官兵为现场学生表演了中国特色文化节目舞狮、传统乐器演奏等，萨卡哈迪德小学的两名学生为维和官兵演唱了当地的民族歌曲，现场氛围浓厚，师生欢呼雀跃。随后，工兵分队为萨卡哈迪德小学捐赠了学习文体用品及生活保障物资，并制作了一块印有“共建更加紧密的中非命运共同体”的标牌赠与学校。

萨卡哈迪德小学校长玛丽女士由衷表示：“很感谢中国维和官兵的到来，并为学校师生表演了精彩的节目，提供了物资上的捐助，中国是南苏丹人民永远的朋友，我会让孩子们永远记住这份情谊。”

中国第12批南苏丹维和工兵分队部署在南苏丹瓦乌市，主要担负任务区道路、桥梁、营房和机场的修建维护等任务。自去年12月份部署至任务区以来，先后圆满完成了瓦乌基地周边道路整修、通济机场修建、科瓦乔克机场维护、“通济—罗密奇”主补给线道路施工等任务，在顺利完成联合国赋予的各项施工任务的同时，主动开展人道主义救援，积极对驻地学校开展援建活动，受到联南苏团和当地民众的广泛赞誉，15名官兵因工作成绩突出，荣获联南苏团西战区司令嘉奖。

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