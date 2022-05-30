来自各行各业的代表队积极参与活动。人民网记者 邢雪摄

人民网索尔福德5月29日电 （记者许立群、邢雪）锣鼓齐鸣，桨橹飞扬，水中龙舟你追我赶，奋勇争先。当地时间5月29日，第八届“全英中华端午龙舟会”在英国索尔福德市劳瑞码头水上运动中心举行。由华侨华人社团、中资企业、英资企业、中国留学生和英国全民医保体系医护人员等组成的36支龙舟船队参赛。

中国驻曼彻斯特总领事郑曦原出席活动，并为华侨华人、中国留学生和英国朋友送上了端午的祝福。他说，端午赛龙舟、挂菖蒲、灸艾叶、佩香囊，避瘟驱邪，祈求健康，是中国传统民俗。“每逢佳节倍思亲”，此时此刻，我们心系祖国同胞，密切关注国内疫情。中国政府始终把人民生命安全和身体健康放在首位，将继续坚持“动态清零”总方针，一定能够控制住新一轮疫情蔓延势头。

英女王大曼地区代表洛马斯女士致辞时提到了英国威廉王子和凯特王妃对“全英中华端午龙舟会”的美好祝福。她表示，该活动已成为欧洲规模最大的龙舟活动，今年也是大曼彻斯特地区庆祝伊丽莎白女王加冕70周年的一部分。

大曼彻斯特副市长兼索尔福德市长丹尼特表示，华侨华人和中国留学生是大曼彻斯特地区多元化国际社区的重要组成部分，“全英中华端午龙舟会”连续多年在索尔福德市举办，他本人和当地市民深感自豪。

活动当天还有英国友人表演的舞龙舞狮、中国武术等节目，一招一式尽显中国文化精髓，赢得嘉宾热烈的掌声，华侨华人及留学生群体带来的民歌民舞民乐表演、粽子等中国传统美食品尝、中医推广等活动，为现场带来了浓郁的中国节日气氛。

“全英中华端午龙舟会”由英国新华联谊会组织举办，自2012年以来，在索尔福德市政府及大曼彻斯特地区其它城市政府的大力支持下，已经发展成为一个在英国具有知名度的龙舟节会。

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