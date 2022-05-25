外交部发言人汪文斌5月25日表示，日本作为《不扩散核武器条约》无核武器缔约国，长期以核武器受害国自居，在实践中却享受着美国的“核保护伞”，现在又纵容国内讨论违反《不扩散核武器条约》的“核共享”政策，日方这种自相矛盾的做法极其虚伪。日方相关消极动向值得国际社会保持高度警惕。

当日例行记者会上，有记者问：近期，日本政客频频发表拥核言论，妄言要同美国“核共享”，引入美核武器。23日，日美领导人会谈后发表联合声明称，双方将确保美对日延伸威慑的可靠性和韧性，巩固关于延伸威慑的双边对话机制。

汪文斌说，中方注意到有关报道，对此表示严重关切。根据《不扩散核武器条约》规定，无核武器缔约国承诺不直接或间接从任何让与国接受核武器或对这种武器的控制权。如果日本与美“核共享”，将违反《不扩散核武器条约》规定，加剧核扩散与核冲突风险。

汪文斌说，日本作为《不扩散核武器条约》无核武器缔约国，在未能深刻反省侵略历史的同时，长期以核武器受害国自居，唱着推进核裁军、反对核扩散的高调，在实践中却享受着美国的“核保护伞”，反对和阻挠美国放弃首先使用核武器政策，现在又纵容国内讨论违反《不扩散核武器条约》的“核共享”政策，日方这种自相矛盾的做法极其虚伪。近期，日本公然讨论修改自身承诺的“无核三原则”，甚至在向《不扩散核武器条约》审议大会提交的最新版国家报告中删除了相关表述，日方相关消极动向值得国际社会保持高度警惕。

汪文斌说，如果日方真的在国际安全与军控问题上采取负责任态度，就应该切实履行作为无核武器国家的义务，继续遵守自身承诺的“无核三原则”，不得以任何形式寻求核武器。“作为美国的盟国，日方还应该推动美方摈弃冷战思维，切实降低核武器在国家安全政策中的作用，承担起核裁军特殊、优先责任，为维护全球和地区的战略平衡与稳定做出应有的贡献。”（记者马卓言）

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