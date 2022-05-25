新华社北京5月25日电（记者马卓言）针对近日美国得克萨斯州小学发生枪击事件致师生死亡一事，外交部发言人汪文斌25日在例行记者会上回答相关提问时说，中方对美国一再发生此类恶性枪击事件造成严重伤亡感到痛心，向遇难者表示哀悼，向伤者和遇难者家属表示同情和慰问。

汪文斌说，生命权是最大的人权，种族歧视是最大的不公。美国是枪支暴力和种族歧视最严重的国家，也是人权赤字最严重的国家。但令人不可接受的是，过去数十年来，人们没有看到美国政府在解决上述问题上采取任何实质举措。过去25年来，美国联邦政府未能出台一项控枪法案。马丁·路德·金发出“我有一个梦想”的呼喊已经过去将近60年了，但人们至今看到的仍然是弗洛伊德“我不能呼吸”的残酷现实。

汪文斌说，美国政府对美国人民的人权遭受系统性侵犯无动于衷，却热衷于打着人权幌子对别国肆意攻击、横加干涉。这充分表明美方所谓的“重视人权”完全是虚伪、空洞的说辞。“美国政府连本国人民的人权都不关注，又怎么会真正关心他国的人权呢？美方真正在意的，不过是把人权作为控制、打压别国的工具而已。”

汪文斌说，中方敦促美方切实把美国人民人权放在心上，尽快向世界提交一份美国的人权报告，深刻检讨为什么美国会成为世界上枪支暴力最严重的国家，儿童和青少年死于枪击的概率是其他31个高收入国家总和的15倍？为什么纽约的亚裔生活在恐惧之中，对穆斯林群体的歧视有增无减，土著居民遭受的种族迫害仍在继续？为什么美国拥有全球最好的医疗技术和条件，却成为全球新冠肺炎确诊病例和死亡病例最多的国家？

汪文斌说，美方应当尽快采取有效措施，保障美国民众的生命安全，让美国民众切实享有免于恐惧、免于枪支暴力和种族歧视的权利和自由。

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