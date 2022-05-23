人民网北京5月23日电 世界卫生组织21日发布猴痘疫情暴发预警，称猴痘病毒已发生人际传播。世卫组织网站数据显示，5月13日以来，全球已有12个非猴痘流行国家和地区累计报告92例猴痘确诊病例和28例疑似病例。随着监测范围扩大，世卫组织预测，全球猴痘病例可能进一步增加。

世卫组织称，当前应立即采取的措施是向高风险者通告明确信息，以避免进一步传播。现有证据显示，感染风险最高的是与出现症状的猴痘患者发生过密切身体接触的人。

英国专家指出现社区传播 政府出台应对指南

5月7日，英国卫生安全局宣布在英格兰发现1名猴痘患者，这名患者近期从尼日利亚返回英国。截至20日，英国累计录得20例猴痘确诊病例。英国卫生安全局发布指南，建议与猴痘患者有过“无保护的直接接触或高风险环境接触”的人应隔离21天。隔离措施包括禁止旅行、提供接触细节，以及避免与免疫力低下者、孕妇或12岁以下儿童接触。英国方面认为，与猴痘患者有过家庭接触、性接触或者在没有防护情况下为患者换过床单的人，为感染猴痘病毒的高风险人群。英国卫生安全局还建议为高风险人群提供天花疫苗。

英国卫生安全局首席医疗顾问苏珊·霍普金斯警告，猴痘病毒已经发生社区传播。当地时间22日，当被问及社区传播现在是否是猴痘病毒在英国的标准传播模式时，霍普金斯说：“当然。”她对英国广播公司说：“我们正在发现与来自西非者没有明确接触的病例。”英国卫生安全局5月22日表示，新的数据将于当地时间23日公布，预计本周感染人数将“显著增加”。英国卫生大臣贾维德（Sajid Javid ）5月20日证实，英国已经“购买了更加有效的猴痘疫苗”。

猴痘病例增多 多国相继采取措施

当地时间21日，德国首都柏林出现2例猴痘确诊病例。截至20日，美国确诊2例猴痘病例，法国、瑞典和荷兰各自确诊1例，加拿大报告了2例，比利时和意大利报告了3例。英国的病例总数高达20例，葡萄牙为23例。澳大利亚和以色列21日各报告了1例病例，均发生在自西欧地区返回本国的旅行者身上。

5月22日，美国总统拜登在登上从韩国飞往日本的飞机前对媒体表示，猴痘疫情暴发需要引起公众关注，因为猴痘病毒一经传播开来就会引发不良后果。拜登的国家安全顾问沙利文称，美国有可以用于应对“猴痘”疫情的疫苗供应。

美国《新闻周刊》19日报道称，美国卫生部门已经订购了价值1.19亿美元的数百万剂猴痘疫苗。18日，丹麦疫苗公司巴伐利亚北欧（Bavarian Nordic）发表声明称，该公司与美国生物医学高级研究和发展局（BARDA）签署了价值数亿美元的合同。此外，西班牙《国家报》报道称，西班牙正准备购买数千剂额外的Imvanex疫苗。

据西班牙《先锋报》报道，当地时间5月22日，马德里大区已确诊的猴痘病例由此前的30例增加到39例，疑似病例从39例增加到40例。这使得西班牙成为目前世界上猴痘阳性病例最多的国家。

马德里卫生部追踪发现，大多数的阳性病例可追溯到马德里的一家桑拿浴室。目前该浴室已经关闭。西班牙卫生部门称，5月5日至15日在大加那利岛举行的一场近8万人参加的大型派对，已成为西班牙猴痘疫情的第二个传播点。据消息称，最近几天在马德里确诊的几例阳性病例、两到三名在罗马确诊感染的意大利年轻男子和一例加纳利群岛的确诊病例参加了该活动。

葡萄牙《公众报》5月20日消息称，葡萄牙卫生总局确认，截至当地时间20日，葡萄牙累计发现23例人感染猴痘病毒病例，是仅次于西班牙的欧洲第二多感染猴痘病毒的国家。

葡卫生总局表示，23位感染者正处在临床观察中，目前情况稳定。葡卫生总局局长弗雷塔斯在接受媒体采访时表示，感染者和密接者需要隔离，不要与他人共享衣物和物品。

关于疫苗接种问题，弗雷塔斯表示，葡萄牙拥有针对猴痘病毒的疫苗储备，同时，葡萄牙也在考虑购入第三代疫苗的可能性。目前，葡萄牙专家们正在研究接种疫苗的利弊。

据俄罗斯塔斯社21日报道，俄卫生部长穆拉什科表示，目前俄罗斯境内未发现猴痘病毒感染病例。由于俄罗斯1980年之前进行的天花疫苗接种，该国部分人群对猴痘免疫。穆拉什科介绍，俄罗斯有针对猴痘的治疗方法，不过重要的是要及时就诊及早诊断。

世卫组织更新猴痘症状和预防信息

世卫组织网站19日更新资料显示，猴痘病毒感染症状与天花相似，但临床严重程度较轻。潜伏期通常为6至13天，可能长达21天。发病初期症状包括发热、头痛、淋巴结肿大、肌肉酸痛、重度疲乏等。发热几天后发展为面部和身体其他部位大面积皮疹，并可能导致继发性感染、支气管肺炎、败血症等。

猴痘通常是一种自限性疾病，多数患者会在几周内康复。重症常见于儿童或免疫缺陷者，还与感染者基础健康状况等有关。世卫组织信息显示，猴痘病死率历来在普通人群中为0%至11%，近年来约为3-6%左右。

直接接触受感染动物的血液、体液、皮肤或黏膜损伤部位等，可能导致猴痘病毒从动物传播给人类。食用烹饪不当的感染动物也是“动物传人”的风险因素。

世卫组织资料显示，猴痘的人际传播途径包括密切接触感染者的呼吸道分泌物、皮肤损伤部位或被污染物品等。呼吸道飞沫传播的发生需要长时间的面对面接触。此外，猴痘病毒可能经由胎盘或生产期间的密切接触发生母婴传播。研究表明，接种天花疫苗预防猴痘有效率达85%。

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(责编：徐祥丽、张悦)