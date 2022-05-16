回顾美国沦为“抗疫失败国”的历程，可以清晰看到，美国政客坚持政治私利优先、资本至上，他们口中的所谓人权，对疫情下的美国民众而言不过是镜中花、水中月

在美国新冠肺炎死亡病例达百万之际，美国各界近日以各种方式表达哀思。在首都华盛顿特区，美国国家大教堂在暮色之中敲响1000下钟声，持续达90分钟。这钟声既是纪念哀悼，也是警醒拷问。美国拥有世界上最丰富的医疗资源和医疗护理能力，却在27个月的时间内导致百万人死于新冠肺炎，美国抗疫政策的失败，足以让人看清美式人权的虚伪面目。

面对世纪疫情，坚持人民至上、生命至上，真正敬佑每一个生命，才是对人权最大的尊重和最好的保护。然而，美国政客不作为、乱作为，导致本国新冠肺炎确诊病例、死亡病例数长期高居全球第一。两年多来，疫情留给美国民众的共同记忆，有难以与至亲做最后告别的悲痛，有养老院出现大量死亡病例的恐惧，也有20多万儿童沦为“疫情孤儿”的苦涩……如今，美国新冠肺炎死亡病例数几乎是美国在两次世界大战中死亡人数的两倍，相当于美国第十大城市加利福尼亚州圣何塞的总人口。“每一位逝者都给人留下伤痛”“每一个数字都代表着我们失去了一位祖父母、一位爱人或一个有着自己独特故事的人”……美国媒体指出，这场不该出现的“国家悲剧”，将“永远被记录在历史书上”。

回顾美国沦为“抗疫失败国”的历程，可以清晰看到，美国政客坚持政治私利优先。为维护选票利益，美国政客刻意淡化疫情风险。所谓新冠肺炎是“大号流感”、死亡率“非常低”、疫情会“奇迹般地消失”等言论，成为美国民众对本国政客冷漠态度的永久记忆。从核酸检测、佩戴口罩到保持社交距离，从医疗战略储备分配、制定紧急纾困法案到推广疫苗接种，美国两党一直相互攻讦、否决、对抗，联邦政府和地方政府长期各行其是、相互掣肘，抗疫大局被各方政治算计所裹挟。美国一些政客口中的所谓人权，对疫情下的美国民众而言不过是镜中花、水中月。

将短期经济利益、资本利益凌驾于公共卫生安全、民众生命健康之上，这是美国抗疫失败的又一重要原因。据报道，白宫新冠病毒应对工作组与国家安全委员会2020年2月合作准备了一份疫情应对备忘录，明确建议采取一系列严格管制措施。但美国政府决策层在得知相关措施可能导致美国股市崩盘后，立刻否决了该备忘录。在美国一些政客眼中，资本利益远高于民众生命健康权，以至于出现“老人应主动为经济而牺牲”等荒唐言论。白宫新冠病毒应对工作组前协调员德博拉·伯克斯在新书中坦承，美国本可以通过更好的领导力来大幅减少死亡人数，但事实却相反。

民众生命健康权因肤色、年龄、财富差异而不平等，这是疫情暴露的美式人权真相。美国高校的研究表明，疫情导致美国非洲裔和拉美裔的平均预期寿命下降了2.1岁和3.05岁，远高于白人平均预期寿命下降的0.68岁。美联社记者分析数据后发现，在百万新冠肺炎逝者中，65岁及以上老年人占比约3/4。美国穷人权益组织发布报告指出，美国贫困县的疫情总体死亡率几乎是富裕县的两倍，而死亡率最高的300个县中，平均有45%的人口生活在贫困线以下。在回答有关美国疫情防控过程中存在明显公平缺失的问题时，时任美国领导人曾说“这就是生活”，深刻折射出美国价值观深处的“社会达尔文主义”基因。美国密歇根州立大学流行病学家德布拉·弗—霍尔登直言，在一个“对人的生命价值有等级观念的社会”，接受老人、少数族裔等群体的损失是很容易的。

人权不是口号，保护人权应体现在具体行动上。近来，美国新冠肺炎新增病例数、住院病例数再现上升潮。面对依旧严峻的疫情形势，美国政客如果真关心人权，就应该认真吸取百万生命逝去的惨痛教训，切实守护好民众的生命健康权利。

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 03 版）

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