人民网北京5月22日电 世界卫生组织数据显示，截至21日，12个非猴痘流行国家已报告92例猴痘确诊病例和28例疑似病例，全球猴痘病例可能进一步增加。

目前，包括英国、西班牙、葡萄牙、德国、意大利、美国、加拿大、澳大利亚、比利时、以色列等在内的多国相继报告猴痘病例。世卫组织指出：“现有信息表明，人与人之间的传播，正发生在与有猴痘症状病例有密切身体接触的人之间。”

新一轮暴发与流行

猴痘是一种病毒性人畜共患病，其病原体猴痘病毒是一种DNA（脱氧核糖核酸）病毒，属于痘病毒科正痘病毒属，与在人类历史上曾肆虐数千年的天花病毒是“近亲”。

猴痘主要在西非和中非地区流行，非洲大陆之外的首次猴痘疫情于2003年出现在美国。科学家称，当前多个非猴痘流行国家出现猴痘病例是不寻常的现象。

5月7日，英国卫生安全局宣布在英格兰发现1名猴痘患者，这名患者近期从尼日利亚返回英国。

据美国全国广播公司（NBC）5月20日报道，5月18日，美国确认了今年首例猴痘病例，为一名马萨诸塞州男子，随后于20日在纽约市确认了第2例。

当地时间21日，德国首都柏林出现2例猴痘确诊病例。截至20日，法国、瑞典和荷兰各自确认了最近的一例病例，加拿大报告了2例，比利时和意大利报告了3例。英国的病例总数高达20例，葡萄牙为 23 例，西班牙为 30 例。澳大利亚和以色列21日各报告了 1 例病例，均发生在自西欧地区返回本国的旅行者身上。

“这是西半球猴痘历史上最重要的一次暴发。”美国加州大学洛杉矶分校菲尔丁公共卫生学院流行病学教授安妮·里莫恩（ Anne Rimoin）说。

路透社5月22日报道称，目前的许多病例都是在性健康诊所发现的。世卫组织官员、传染病专家大卫·海曼（David Heymann）对路透社表示，此轮猴痘疫情似乎是通过性传播的方式出现人群中，并在全球扩散。据报道，世卫组织已经就猴痘召开紧急会议，预计将在未来几天为各国提供进一步的指导和建议。

症状与后果

世卫组织网站19日更新资料显示，猴痘病毒感染症状与天花相似，但临床严重程度较轻。潜伏期通常为6至13天，可能长达21天。发病初期症状包括发热、头痛、淋巴结肿大、肌肉酸痛、重度疲乏等。发热几天后发展为面部和身体其他部位大面积皮疹，并可能导致继发性感染、支气管肺炎、败血症等。

猴痘通常是一种自限性疾病，多数患者会在几周内康复。重症常见于儿童或免疫缺陷者，还与感染者基础健康状况等有关。世卫组织信息显示，猴痘病死率历来在普通人群中为 0% 至 11%，近年来约为3-6%左右。

传播与预防

直接接触受感染动物的血液、体液、皮肤或黏膜损伤部位等，可能导致猴痘病毒从动物传播给人类。食用烹饪不当的感染动物也是“动物传人”的风险因素。

一般来说，猴痘病毒在人际间传播并不常见。世卫组织资料显示，猴痘的人际传播途径包括密切接触感染者的呼吸道分泌物、皮肤损伤部位或被污染物品等。呼吸道飞沫传播的发生需要长时间的面对面接触。此外，猴痘病毒可能经由胎盘或生产期间的密切接触发生母婴传播。研究表明，接种天花疫苗预防猴痘有效率达85%。

“我们有能用的疫苗，但最重要的信息是，你可以保护自己。”世卫组织官员海曼说。

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