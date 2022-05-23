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王毅出席联合国亚太经社会第78届年会开幕式并致辞

2022年05月23日14:54 | 来源：新华网
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　　新华社广州5月23日电 5月23日，国务委员兼外长王毅在广州以视频方式出席联合国亚太经社会第78届年会开幕式并致辞。

　　王毅说，75年前，亚太经社会在中国上海应运而生。75年后的今天，亚太再次站在历史的十字路口。亚太的和平繁荣不仅关乎本地区命运，更关乎世界未来。要以史为鉴，锐意进取，携手构建亚太命运共同体，再创亚太合作新辉煌。

　　一是毫不动摇维护和平稳定，坚持维护联合国宪章宗旨和原则，旗帜鲜明地拒绝任何将军事集团和阵营对抗引入亚太的图谋。

　　二是齐心协力促进经济发展，推动建立亚太自贸区，建设开放型亚太经济和世界经济，为世界经济复苏增长带来更多“亚太机遇”。

　　三是优势互补实现合作共赢，加强发展政策对接，深化务实合作，为落实2030年可持续发展议程做出亚太贡献。

　　王毅强调，中国将继续立足亚太、造福亚太，以实际行动为亚太长治久安和可持续发展做出更大贡献。中国将坚定捍卫亚太和平，坚定促进亚太发展，坚定参与亚太合作，坚定支持联合国亚太经社会的工作，支持亚太经社会为促进区域发展发挥更大作用。

(责编：胡永秋、牛镛)

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