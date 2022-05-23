新华社巴西利亚5月22日电（记者卞卓丹）第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛巴西赛区决赛22日落下帷幕。经过激烈角逐，来自米纳斯吉拉斯联邦大学孔子学院的巴西女孩卢伊扎脱颖而出，摘得桂冠，获得代表巴西参加美洲选拔赛的资格。

这场比赛由中国驻巴西大使馆主办、巴西里约热内卢天主教大学孔子学院承办，以线上形式举行，进入决赛圈的9名参赛选手来自圣保罗州、米纳斯吉拉斯州、里约州等地。

在赛前的致辞中，里约热内卢天主教大学神学与人文科学学部主任迪尼斯表示，该校对孔子学院的活动充分认可、全力支持。这位曾十次造访中国的教授充满感情地表示：“我总是对那些问我旅行是否疲惫、中国是否太远的人说，兄弟之间没有不可逾越的距离。”

中国驻巴西使馆公使衔参赞舒建平在致辞中称赞为传播中华文化、增进中巴友谊、促进两国人民相互了解做出贡献的当地中文教师、志愿者、学习者和在疫情中坚守岗位的中国老师们，表示在他们的努力和付出下，“汉语桥”已成为一座架设在两国人民之间的友谊桥梁。一年好过一年的参赛成绩，也反映出近年来中巴关系在各个领域都不断提升。

在两个多小时的比拼中，选手们在听、说、读、写等方面各显其能，还为线上观众献上了精彩的才艺表演。令人欣喜的是，在这些选手中，不仅有人吟诵古诗“海内存知己，天涯若比邻”，还有不少人爱上了当代中国文化，将“以梦为马，不负韶华”“梦想与远方”“人不彪悍枉少年”等鲜活语汇融入自己的演讲。

中国驻巴西使馆官员、公派及志愿者教师代表、巴西部分孔子学院中外方院长、参赛选手及其亲友团等70多人出席了这次以“追梦中文、不负韶华”为主题的“汉语桥”赛事活动。

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