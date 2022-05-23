新华社莫斯科5月22日电 专访：西方制裁难以彻底孤立俄罗斯——访俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫

新华社记者李奥 泽连科夫

俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫日前接受新华社记者专访时表示，西方对俄制裁效果有限，难以彻底孤立俄罗斯。

马斯洛夫说，西方制裁旨在将俄经济排除在全球之外并造成俄罗斯生活和工业用品短缺，但俄罗斯自2014年就开始推行进口替代，对俄经济至关重要的许多技术也开始本地化。

马斯洛夫说，西方国家试图利用金融制裁摧毁卢布和俄金融体系，但俄金融体系很快实现稳定。卢布不仅没有一蹶不振，反而得以巩固，这是因为卢布有能源和原材料等作为支撑。

他指出，过去几十年，俄罗斯始终是欧洲重要能源供应国，还在全球多个领域占有重要地位，是全球粮食和化肥的重要供应国之一。欧洲试图拒绝使用俄罗斯油气，致使能源、运输及其他众多商品价格急剧上涨，加剧通胀，“这是对欧洲经济的严重打击”。

马斯洛夫表示，西方制裁难以彻底孤立俄罗斯，不少国家没有加入对俄制裁，继续与俄保持正常关系。

他说，面向美国和欧洲的全球物流体系正在发生深刻变化。此前经由俄罗斯通往欧洲的许多商路和物流链中断。但全球物流的结构转变也会催生新路线、新交通走廊和新物流中心，而这些物流中心或将出现在拉丁美洲、亚洲和非洲。

马斯洛夫指出，西方对全球众多国家施加压力，试图强迫全球遵守西方尤其是美国的“规则”。因此，制裁不仅关乎俄罗斯，更关乎全球经济体系稳固。

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