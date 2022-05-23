新华社开普敦5月22日电（记者吕天然）两位南非专家近日接受新华社记者采访时表示，南非和中国各自都有保护生物多样性经验，两国可在多领域互相交流和学习。

5月22日是国际生物多样性日。南非开普半岛科技大学保护和海洋科学系教师戴维·沃克日前接受视频连线采访时说，中国在保护大熊猫等标志性物种方面做了许多工作，南非可以向中国学习如何兼顾发展和生态保护。

他说，在全球许多野生动植物走向灭绝、野生动植物数量大幅减少的情况下，南非建立了许多保护区、保留了大量空地，保护和修复野生动植物种群，南非也可以向中国和其他国家提供设立保护区的经验。

南非植物学会生态保护工作负责人鲁珀特·库普曼告诉新华社记者，南中两国均是世界上生物多样性最丰富的国家之一，两国生态保护从业者可以在生态修复、物种采集、技术进步等许多方面分享经验，互相学习和传递知识。

中国将于今年举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议。沃克认为，中国在这一领域有许多值得向其他国家展示的内容，并期待各方能通过会议解决人口增长和资源消耗对环境造成的影响。

南非政府网站数据显示，南非国土面积仅占全球陆地的2%，却拥有全球10%的植物种类，7%的爬行动物、鸟类和哺乳动物种类，在南非可以找到全球近15%的已知海洋物种。

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