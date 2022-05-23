新华社里约热内卢5月22日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区一些国家近期因放松防疫措施、疫苗接种率不高等原因，新冠确诊病例大幅上升。泛美卫生组织负责人近日呼吁各国做好准备，在病例激增地区恢复有关防疫措施，确保最脆弱群体得到保护。

5月22日，结束新冠疫情公共卫生紧急状态的法令在巴西正式生效。巴西国家卫生监督局表示，22日起将允许恢复飞机上的餐饮服务。不过，目前实施的机场和航班“强制口罩令”将继续维持。根据巴西卫生部发布的数据，该国20日报告新增确诊病例数超过6万例，是3月8日以来单日新增确诊病例最多的一天。

面对病例增多，巴西南大河州一些城市再次要求在学校戴口罩。专家表示，尤其在呼吸道病毒传染病高发的秋冬季节，在课堂上戴口罩仍很重要。

泛美卫生组织18日通报，9日至15日的一周，拉美多地疫情恶化。与上一周相比，中美洲地区新增确诊病例数增长80%。加勒比地区新增确诊病例数上升9.3%，已连续5周增长；新增死亡病例数增长49%。南美洲地区的巴西、阿根廷等国确诊病例数也快速增加。

面对这些数字，泛美卫生组织主任卡丽萨·艾蒂安敦促各国政府采取行动，加强疫情防控。她强调：“病毒不会很快消失。许多国家和地区正在放弃戴口罩和保持社交距离的要求，并重新开放了边界。而事实上，许多人仍然处于危险之中。”

近期也有部分拉美地区国家不断推进新冠疫苗接种，疫情趋缓。古巴公共卫生部数据显示，截至22日的一周内，该国新增确诊病例数继续保持减少趋势，无新增死亡病例。目前，古巴约1120万人口中已有约710万人接种了加强针。哈瓦那大学数学与计算机学院院长劳尔·吉诺瓦特预测，古巴疫情将继续得到控制。

墨西哥卫生部17日表示，该国新增确诊病例数已连续4周呈总体下降趋势，近几周来，日均新冠死亡病例数少于1例。自19日起，首都墨西哥城等地开始为12岁至14岁儿童接种新冠疫苗。

哥伦比亚卫生和社会保障部数据显示，哥伦比亚70%以上人口已全程接种新冠疫苗，近期该国新增确诊和死亡病例数继续保持低位。（执笔记者：谢照；参与记者：王天聪、林朝晖、吴昊、高春雨）

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