新华社北京5月23日电 英国首相鲍里斯·约翰逊因“聚会门”事件面临下台压力。英国政府人士日前透露，约翰逊已经准备让内阁秘书西蒙·凯斯为这桩丑闻承担责任，以保住首相职位。

伦敦警方19日宣布结束对“聚会门”事件的调查，就首相府和内阁办公室在新冠疫情期间违反防疫规定聚会共计开出120多张罚单。约翰逊及妻子卡丽、财政大臣里希·苏纳克等人均已收到罚单，约翰逊由此成为英国历史上首名在职期间违反法律的首相。

最近数月，不仅工党、自由民主党等在野党多次要求约翰逊辞职，就连保守党内部也出现类似声音。约翰逊则表示打算完成首相任期。

英国媒体报道，内阁办公室常任秘书休·格雷即将发布“聚会门”事件完整版调查报告，可能给约翰逊带来更大打击。与格雷关系密切的消息人士透露，这份报告的内容将让约翰逊和其他与“聚会门”相关的高级公务员感到“害怕”，而格雷不会淡化相关内容。

格雷今年1月发布对首相府在疫情期间多次违规举办酒会的初步调查报告，认定约翰逊“判断失误、领导不力”。约翰逊随后承诺整改。

英国政府人士说，格雷的完整版调查报告除了点名批评约翰逊，还将包含指责内阁秘书凯斯的内容，认定凯斯对首相府和内阁办公室在疫情期间违规饮酒聚会负有责任。

多名政府官员预期，凯斯将受到严厉批评，成为“聚会门”事件“替罪羊”。他可能主动辞职或遭约翰逊解职，以使约翰逊保住职位。借惩罚凯斯，约翰逊将显示自己“行动果断”，并且从中得到教训。

一名消息人士说：“这可能就是凯斯留在原位、没有被调动的原因。因为约翰逊需要这样一个人。”

今年以来，约翰逊身边已有4名高级幕僚辞职，其中3人与“聚会门”直接相关，另一人因不满约翰逊言论辞职。

虽然警方调查已经结束，但“聚会门”事件仍在持续发酵。反对党指责约翰逊曾在议会就这一事件说谎，议会下院特权委员会正在调查他是否误导议会。

此外，约翰逊还被曝出近期与格雷“密会”讨论调查报告相关内容，引发工党不满。工党方面认为，这将影响调查报告的独立性，要求约翰逊立即作出解释。（张旌）

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