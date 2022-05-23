新华社北京5月23日电 沙特阿拉伯民航部门官员日前证实，沙特一家航空运营商近期首次实现全部由女性机组成员执飞一趟航班。按法新社说法，这成为沙特赋予女性更多权利的又一里程碑。

这次具有历史意义的飞行由沙特廉价航空运营商阿迪尔航空公司完成。据这家航空公司发言人伊马德·伊斯坎达拉尼介绍，这趟航班19日从沙特首都利雅得飞抵红海海滨城市吉达，7名女性机组成员绝大部分是沙特籍，只有机长为外籍。

英国“简易飞行”网站报道，这趟航班的副驾驶娅拉·贾恩现年23岁，是沙特最年轻的女飞行员。她2019年从美国佛罗里达州的飞行院校毕业，一年前加入阿迪尔航空公司。

贾恩说：“作为一名想以自豪步伐引领国家的沙特女性，这于我是一个自豪、高兴的时刻……我非常高兴有机会去实现一些积极变化。”

沙特官员目前正大力推动航空业发展，试图把沙特打造为全球航空枢纽。沙特民航部门说，近年来，女性在沙特航空业中发挥日益重要的作用。2019年，沙特民航部门宣布实现首趟由女性担任副驾驶的航班。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼近年来推动改革，主张放宽社会约束，允许女性独自投宿酒店、出国旅行，解除对女性开车、进入电影院和体育场馆的限制。（包雪琳）

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