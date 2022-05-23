人民网莫斯科5月22日电 （记者荣翌）5月21日，中国文化节系列活动在位于莫斯科的俄罗斯中央学者之家举行。活动由俄中友好协会、俄中人文合作与发展中心、俄罗斯中央学者之家、俄罗斯爱乐交响乐团等联合主办。

在“种植友谊丁香花”环节，俄中友协第一副主席、中国“友谊勋章”获得者库利科娃女士亲手栽种下一株友谊之花。她说：“今天，整个世界正在经历疫情和复杂的全球政治局势。但我相信，俄中两国青年在未来将延续和深化友谊。希望今天在这里种下的丁香花成为两国友谊的象征，我们将携手共克时艰。”

库利科娃女士种植友谊丁香花。人民网记者 荣翌摄

俄联邦科教部信息和教育活动协调司副司长博尔季列夫表示，很高兴看到许多俄中两国年轻人参加中国文化节，希望这个活动成为两国交流的新平台，让友谊代代相传。

俄中人文合作与发展中心创始人兼主席尹斌表示，参与联合主办中国文化节，延续了该中心多年来致力于巩固和发展中俄两国友谊的初心，活动展现了中俄民间交往的强大生命力。

第十一届“莫斯科之春”音乐会现场。人民网记者 荣翌摄

第十一届“莫斯科之春”音乐会现场。人民网记者 荣翌摄

在“莫斯科之春”音乐会环节，来自中俄两国的青年音乐家、音乐学子同台表演，为观众献上视听盛宴。

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