新华社瓦莱塔5月23日电 通讯：俄乌冲突致欧洲环保梦受挫

新华社记者陈文仙

“能源对于我们的生活环境来说至关重要。”马耳他环保组织“一起为了更好的环境”的创始人阿斯特丽德·韦拉日前在马耳他小镇格齐拉接受新华社记者采访时表示，对于倡导绿色转型的欧洲而言，欧盟对俄制裁措施令其对化石能源的依赖不减反增，这是一种“倒退”，对于环保组织而言，更是一种“挫折”。

俄乌冲突爆发以来，欧洲地区能源价格大幅上涨。作为经济制裁的主要措施，欧洲减少了对俄罗斯煤炭、石油、天然气的进口，加剧了能源供应短缺，严重影响到普通民众的基本生活，民众不得不为对俄罗斯的制裁措施买单。

61岁的韦拉为此感到十分沮丧。她说，很同情因公共事业价格上涨而陷入生活困境的人们，“这在欧洲是非常罕见的”。

更严重的是，为了渡过眼前的能源危机，一直标榜自己是绿色转型先锋的欧盟不惜绕远从美国进口液化天然气，修建新的接收终端和储气设施。有些国家甚至计划进口更多煤炭，让已渐渐退出历史舞台的火力发电站再次满负荷运行。

众多环保人士对此举感到不满，担心欧盟信誓旦旦的绿色能源政策转眼成了空谈，而他们为之奋斗多年的环保梦想也随之受挫。他们表示，欧盟近期将对俄制裁扩大到能源领域对解决供应问题无益，反而是继续被美国政府和能源企业捆绑。大量购置液化天然气船只和建设相关基础设施，签订长期购气合同只会增加欧洲的成本和对化石燃料依赖，根本无助于实现能源战略自主和绿色转型，更无助于促进经济可持续发展。

国际环保机构绿色和平组织3月底发表声明说，欧盟一些成员国已决定从卡塔尔或美国进口液化天然气，这将使欧洲在今后几十年内继续依赖化石燃料。该组织欧盟国家的负责人约尔戈·里斯表示，化石燃料有着与冲突和战争联系在一起的历史——无论它们来自哪里，政府都必须尽快淘汰它们，而不是寻找新的供应商。

韦拉于2006年成立了环保组织“一起为了更好的环境”，致力于保护古建筑和改善环境。在跟记者说起十几年来走过的环保路，她慷慨激昂。但是谈到欧洲绿色转型进程受挫，她忧心忡忡。“我们应一起努力保护环境，阻止我们所拥有的珍宝被破坏。”

韦拉的环保组织规模虽小，但为了唤醒更多民众的环保意识，她倾注了所有心血，将环保事业当作自己的全职工作，每天坚持工作12个小时以上。“我们还需要付出更大努力，来减少对化石燃料的依赖，增加替代能源的产能。”（参与记者：康逸）

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