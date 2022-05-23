人民网伦敦5月22日电 （余颖）截至5月20日，英国确诊猴痘病例总数上升至20例。由于猴痘病毒在英国已经开始社区传播，预计未来几周内病例数将大幅上升。

英国目前确诊的20例病例中，大部分症状都比较轻，一名儿童感染者正在伦敦一间医院接受重症监护治疗。许多患者与其他病例没有已知的联系，英国公共卫生官员仍在努力确定疫情的来源。为了控制病毒传播，包括一些医护人员在内的确诊病例的高风险接触者已接种了天花疫苗，该疫苗可以预防猴痘病毒感染。

英国卫生安全局首席医疗顾问苏珊·霍普金斯表示，英国将于23日发布有关确诊病例的最新消息，目前正追踪接触者并提高医疗保健专业人员的警惕性，预计未来几天内将继续增长，发现更多病例。

全球至少有14个国家正在调查180多例确诊或疑似病例。一半以上病例在西班牙和葡萄牙。病例最多的国家分别为西班牙50例，葡萄牙34例，加拿大22例和英国20例。

目前比利时已成为全球首个针对猴痘阳性患者启动强制隔离的国家，凡猴痘检测呈阳性的人，必须强制隔离21天。荷兰也强制要求医生必须及时上报猴痘病例，以便工作人员通知密接者进行隔离。

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