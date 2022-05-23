5月21日，在美国加利福尼亚州洛杉矶县阿卡迪亚市，人们参观“镜间：亚裔美国人的2021”摄影展。新华社发（曾慧摄）

新华社洛杉矶5月22日电（记者高山）“镜间：亚裔美国人的2021”摄影展21日在美国加利福尼亚州洛杉矶县阿卡迪亚市图书馆拉开帷幕，传递美国亚裔反对种族歧视、捍卫自身权益的心声。

此次摄影展由美国大洛杉矶摄影协会和洛杉矶中国文化发展中心联合主办，展出了10名洛杉矶地区新闻摄影师拍摄的50多幅极具视觉冲击力和新闻价值的现场照片，展现了2021年在大洛杉矶地区举行的一系列反对歧视和仇恨亚裔的游行示威和纪念活动。参展部分摄影作品被美联社、法新社、《洛杉矶时报》等主流媒体发布，引发广泛关注。

5月21日，在美国加利福尼亚州洛杉矶县阿卡迪亚市，人们参观“镜间：亚裔美国人的2021”摄影展。新华社发（曾慧摄）

去年疫情期间，美国社会仇视亚裔现象抬头以及连续发生针对亚裔的暴力行为，引发美国各地民众抗议，亚裔人口众多的洛杉矶是声势最大的地区之一。

大洛杉矶摄影协会主席阿布·戈梅斯告诉新华社记者，希望通过此次摄影展可以提高美国民众对仇视亚裔现象的警觉。多名摄影师也表示，很骄傲以自己的镜头记录了亚裔美国人和其他族裔的民众在疫情期间共同对仇视亚裔大声说“不”的一段历史，希望这些作品有助于提升美国主流社会对反对种族歧视、捍卫亚裔权益的支持。

5月21日，在美国加利福尼亚州洛杉矶县阿卡迪亚市，人们参观“镜间：亚裔美国人的2021”摄影展。新华社发（曾慧摄）

80多名大洛杉矶地区的亚裔社区代表、媒体人士和地方官员参加了摄影展开幕式。此次摄影展为期一周，将对公众免费开放，此后将前往其他一些亚裔聚居城市进行巡展。

(责编：崔译戈、崔越)