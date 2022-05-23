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俄谈判代表团团长：从未拒绝与乌克兰谈判

2022年05月23日09:16 | 来源：新华网
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　　新华社明斯克5月22日电（记者鲁金博）俄罗斯谈判代表团团长、总统助理梅金斯基22日在接受白俄罗斯媒体视频采访时表示，俄罗斯从未拒绝与乌克兰谈判，包括最高层的谈判。

　　梅金斯基说，俄罗斯总统普京本人也证实了不拒绝最高层谈判。但是，元首会晤需要认真准备材料，应是为了双方达成最终协议并进行签署而举行，不能只是为了拍照。

　　梅金斯基表示，俄方一个月前向乌方提交了谈判文件草案，双方就其中一些立场达成一致。在俄方计划继续跟进时，乌方没有继续对话的愿望，甚至没有正式确认商定的谈判方案。

　　梅金斯基说，冻结谈判是乌克兰方面的倡议，俄方不主张谈判暂停。俄方准备继续对话，“球”在乌克兰一方。

　　另据乌克兰国家通讯社22日报道，乌总统办公室顾问波多利亚克在接受外国媒体采访时说，乌方不同意与俄达成任何承认俄占领乌领土的协议。只有俄军撤出乌领土，才有可能恢复和平进程。

　　波多利亚克说，乌克兰对战争的立场“更加不妥协”。任何退让都会给乌克兰带来负面后果，与俄罗斯暂停敌对行动将会导致日后更大打击。（参与记者：李东旭、李铭）

(责编：崔译戈、崔越)

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