新华社堪培拉5月22日电 新闻分析：执政联盟为何在澳大选中失利

新华社记者白旭 岳东兴

澳大利亚现任总理莫里森21日晚宣布，由他领导的自由党和国家党执政联盟在当天举行的联邦议会选举中败选。反对党工党党首阿尔巴内塞随后宣布该党在选举中获胜，他将出任澳新一任总理。

分析人士指出，执政联盟自2013年以来连续三次赢得议会选举的势头就此打住，这或与莫里森政府气候政策未获民众认可、在一些民生问题上表现不佳有关。此外，执政联盟在女性关心的问题上未予以足够重视也是导致选举失利的一大重要因素。

目前担任澳贸易、旅游和投资部长的自由党参议员西蒙·伯明翰对媒体表示，执政联盟在气候问题上丢失了“传统上中心地带”的选区，这是一大败因。尽管澳政府此前已制定了到2030年将碳排放量在2005年基础上减少26%至28%的政策，但仍应倾听选民声音，制定更高目标。

相比之下，阿尔巴内塞领导的工党则在减排问题上更具雄心，计划使该国到2030年在2005年基础上减排43%。

澳政治分析人士劳拉·廷格尔指出，即使在一些涉及煤炭产业的选区中，选民也倾向于支持减排目标更高的工党。

气候问题在澳大利亚长期受到关注。上月澳大利亚广播公司公布的一项调查显示，29%的选民认为气候问题是他们在大选投票中最看重的议题。

莫里森政府执政期间，曾多次因在民生问题上表现失当引发民众不满，这不可避免地造成了选票的流失。

在2019年至2020年被称为“黑色夏季”的林火季期间，莫里森未能及时指导救灾工作，引发民众不满。

新冠疫情期间，疫苗和快速抗原检测试剂盒在澳出现供应不足，莫里森对此回应说这种情况并非澳独有。如此表态让不少民众认为他在推卸责任。

今年第一季度，昆士兰州和新南威尔士州遭遇洪灾，政府救灾工作缓慢，此举又让执政联盟在选民心中丢了不少分。

一边是执政联盟在民生问题上的表现屡遭诟病，另一边工党却在竞选中强调降低生活成本、提升民众工资等话题，颇得选民好感。

阿尔巴内塞曾表示，如工党赢得选举，将提升托儿服务补贴力度，还将在清洁能源、电动汽车、医疗等方面加大投入，降低民众生活压力。

此外，有分析人士指出，没能处理好女性关注的问题使得执政联盟失掉了不少女性选民的选票。

有报道称，莫里森和执政联盟的支持率在去年上半年就已出现下降趋势，其部分原因是接连出现与政府官员有关的性丑闻以及政府未能解决系统性的性别歧视等问题，这导致一些女性选民对莫里森和执政联盟的排斥感增加。

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