新华社东京5月22日电（记者姜俏梅 张笑宇）来自日本各地的数百名民众22日在东京举行集会和示威游行，抗议美国总统拜登当天开始的访日之行，抵制日美首脑会晤和美日印澳“四边机制”峰会。

多位日本法律界人士、地方议会议员、作家等在集会上发表演讲，批评日美首脑会晤将进一步加强日美军事一体化，加快日本扩大军备的步伐。集会发起人、日本律师高山俊吉说，拜登此次访问韩国和日本将给地区和平稳定带来不可估量的恶劣影响，为地区动荡埋下祸根，日本民众绝不容忍日美两国政府在破坏地区和平稳定的道路上越走越远。

集会结束后，民众纷纷走上东京街头举行示威游行，高喊“反对战争”“反对四边机制”“防止修宪”等口号。据集会主办方介绍，他们将在拜登访日期间持续举行类似集会游行，以传达日本民众反对之声。

拜登22日结束对韩国的访问后抵达日本东京，这是他去年1月就职以来的首次亚洲之行。23日，拜登将与日本首相岸田文雄举行首脑会晤，并于24日参加美日印澳“四边机制”峰会。日本媒体称，拜登将在访日期间推出“印太经济框架”。

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