新华社莫斯科5月22日电 美国总统拜登21日签署法案，向乌克兰提供400亿美元援助。为反击制裁，俄罗斯21日宣布永久禁止包括拜登在内的近千名美加公民入境。

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美国继续军援

美国总统拜登21日签署了一项向乌克兰提供400亿美元额外援助的法案。乌克兰总统泽连斯基同日在社交媒体上发文表示感谢。泽连斯基说，美国的支持对乌克兰非常重要，乌克兰期待新的强有力的军事援助。

这是3月4日在美国首都华盛顿拍摄的美国总统拜登。新华社发（沈霆摄）

此前，拜登还批准对乌提供价值达1亿美元的额外安全援助，包括榴弹炮、反炮兵雷达等装备。

俄罗斯国防部21日通报，俄军使用“口径”高精度海基巡航导弹摧毁了位于乌克兰日托米尔州马林火车站地区的大量武器和军事装备，这些武器装备由美国和欧洲国家提供，原本计划装备顿巴斯地区的乌军。

俄禁拜登入境

俄罗斯外交部21日公布一份永久禁止入境俄罗斯的美国公民名单，共有包括拜登在内的963人。俄外交部说，美国政府的敌对行动将继续受到适当的回击，俄方的反制是被迫的。俄罗斯不寻求对抗，并愿意进行相互尊重的坦诚对话。

这是2021年4月16日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的俄外交部大楼资料照片。新华社发（叶甫盖尼·西尼岑摄）

俄罗斯当天还宣布，作为对加拿大实施反俄制裁的回应，俄方决定永久禁止包括加拿大总理特鲁多的妻子在内的26名加拿大公民入境俄罗斯。

俄外交部声明说，加拿大政府出台的反俄制裁不仅针对俄政界、军界和商界人士，还涉及他们的亲人，因此俄方决定将加高级官员及其亲朋、军工联合体和造船企业高管及军队指挥官列入禁止入境名单。俄方还将在近期出台新的反制措施。

粮食安全堪忧

塞尔维亚总统武契奇和到访的匈牙利总理欧尔班21日表示，乌克兰局势将对地区乃至全球粮食安全产生影响。

武契奇说，如果乌克兰局势不发生改变，全球将有近四分之一人口出现基本粮食供应短缺问题。欧尔班说，匈牙利不同意欧盟对俄罗斯施加制裁的决定，对俄实施石油禁运等措施将对匈经济产生破坏性影响。

2021年4月15日，农民在俄罗斯列宁格勒州一农场内播种春小麦。新华社发（莫京娜摄）

俄乌均为农产品出口大国。根据世界贸易组织秘书处公布的数据，2019年，俄乌两国小麦、大麦和葵花籽产品出口量占全球的25%、15%和45%。世界银行行长马尔帕斯此前表示，俄乌冲突及西方对俄制裁导致粮食、能源、化肥短缺，由此引发粮食安全危机，而遭受打击最大的是最贫困人群。

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