新华社莫斯科5月22日电（国际观察）马里乌波尔争夺落幕 俄乌冲突将向何方

新华社记者耿鹏宇 黄河

俄罗斯国防部20日发布声明说，随着最后一批被围困在马里乌波尔亚速钢铁厂内的乌克兰武装人员投降，俄军已完全控制马里乌波尔市。

分析人士指出，完全掌握战略重镇马里乌波尔控制权对俄来说具有重要意义，或有助于俄加速推进在乌东部顿巴斯地区的军事行动。另一方面，俄乌双方的谈判陷入停滞，美国及其盟友继续加大对乌政治支持和军事援助力度，俄乌冲突何时结束难以预料。

意义重大

自俄宣布在乌开展特别军事行动以来，马里乌波尔便是俄军的重点目标，俄乌双方围绕此地展开了历时2个多月的激烈争夺。

俄国防部发言人科纳申科夫20日说，自16日以来，共有2439名被围困在亚速钢铁厂的乌方武装人员投降。俄国防部长绍伊古已向总统普京报告，俄军完全控制了亚速钢铁厂和马里乌波尔市。

马里乌波尔是乌东南部亚速海沿岸重要的港口城市。夺取马里乌波尔，意味着俄军建起了一条连接克里米亚与顿巴斯地区、继而前往俄罗斯内陆的通道，这对俄后续开展军事行动无疑大有裨益。

俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心主任卡申说，取得对马里乌波尔控制权是俄军取得的重大军事进展。马里乌波尔是乌军重要防御中心，完全控制这座城市将为俄军在其他地区的军事行动腾出大量兵力。俄军将可以与顿巴斯地区民间武装完成整编合并，加速推进完成在顿巴斯地区的特别军事行动任务。

马里乌波尔对乌克兰经济具有重要意义。乌克兰政治基金会主席邦达连科说，马里乌波尔既拥有重要港口，也是乌重要冶金厂所在地。冶金业是乌克兰重要外汇来源，失去马里乌波尔对乌经济是个严重打击。

此外，驻守马里乌波尔的“亚速营”是俄方眼中的民族主义武装分子，因此占领该地对于俄完成特别军事行动既定目标中的“去纳粹化”有至关重要的意义。

冲突难止

围绕马里乌波尔的争夺虽已结束，但俄乌冲突何时收场依然难以预料。据乌媒体报道，接下来数周乌方将面临艰难局面。

据乌国家通讯社20日报道，乌东部战况激烈并出现恶化迹象，俄军向整个军事接触线发起猛烈攻击，主要目标是包围在卢甘斯克地区西部利西昌斯克和北顿涅茨克两地的乌军。

另一方面，马里乌波尔争夺结束前，俄乌之间的和平谈判陷入停滞。俄外长拉夫罗夫17日说，乌方实际上已经退出谈判进程。同一天，乌总统办公室顾问波多利亚克表示，乌俄谈判进程已暂停。

莫斯科国际关系学院国际研究所首席研究员托卡列夫认为，从马里乌波尔腾出手的俄军未来可以将主要精力聚焦顿巴斯地区。至于能否迫使乌方回归谈判，并使俄方在谈判中获得更有利地位，还要看俄军接下来的军事行动推进情况。

与此同时，美国及其西方盟友持续加大对乌军事和经济援助，给乌克兰局势火上浇油。美国总统拜登21日签署400亿美元的援乌法案，白宫还在考虑向乌军提供先进的反舰导弹。此外，20日在德国落幕的七国集团财长和央行行长会议就进一步援乌达成一致，七国集团将向乌克兰追加95亿美元的经济援助。

俄国立高等经济学院欧洲和国际研究中心副主任苏斯洛夫说，以美国为首的北约向乌提供大量援助，不断向乌提供重型武器，旨在让乌尽可能拖延与俄罗斯的军事冲突。此外，北约近期举行的“欧洲捍卫者2022”和“快速反应2022”演习以及拉拢芬兰、瑞典入约等行为，都会加剧俄与北约对立，进一步推升地区安全风险。（参与记者：李东旭）

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